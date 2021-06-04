"Все считают, что с русскими можно делать что угодно": Задержанная в Париже теннисистка идет в суд

Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была задержана в Париже после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции местной прокуратурой по подозрению в участии в договорном матче, заявила, что подает иск о клевете. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

«Сегодня я подала заявление Прокурору Французской Республики [города] Париж по клеветническим заявлениям и диффамации против неизвестного лица, — поясняет российская теннисистка. —

Это протест не только для меня конкретно, но и для всех спортсменов, которые были несправедливо осуждены "блогерами" в интернете и которые не должны быть жертвами индустрии ставок онлайн».

Она полагает, что случившееся с ней во Франции «выглядит более чем странно»: сперва сотрудники правоохранительных органов провели её задержание, представив его как «беседу», сетует спортсменка, а затем не стали выдвигать официальных обвинений.

Г-жа Сизикова обращает отдельное внимание на предполагаемую политическую составляющую в деле против неё, а также упрекает отечественные средства массовой информации в предвзятости и попытках «приукрасить» при его освещении, и даже «выдумать» отдельные факты:

«В последнее время все считают что с русскими можно делать что угодно. Очень опечалила основная масса нашей прессы: "Бей своих, чтобы чужие боялись!"»

Россиянка была задержана в Париже в начале июня этого года вскоре после того как выбыла из парного турнира в рамках «Роланд Гаррос». В её гостиничном номере был проведен обыск. О том, что Яну Сизикову подозревают в сговоре при поражении в матче стало известно за год до этого: в СМИ тогда появились сведения, что теннисистка, якобы могла умышленно обеспечить поражение пары в одном гейме в матче первого круга «Роланд Гаррос» 2020 года. Тогда была зафиксирована якобы подозрительная активность при ставках на гейм, в котором она сделала две двойные ошибки на своей подаче и допустила ещё одну невынужденную ошибку в розыгрыше.

Теннисистку, как ранее рассказывал её адвокат, ночь продержали в камере предварительно заключения, опросили, а после этого отпустили без выдвижения обвинений. Он отмечал, что подозрения правоохранительных органов появились в связи с публикациями некоего зарубежного блогера, а сама спортсменка после этого не раз обращалась в официальные теннисные структуры, но не получила четкого ответа. Защитник также настаивал, что предъявлять подобные обвинения на основании лишь двух двойных подач, по его мнению, недопустимо.