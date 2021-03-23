Сафонов – будущее: два поворотных события за два дня жизни голкипера-дебютанта
На прошлой неделе, 16 июня, 22-летний Матвей Сафонов впервые стал основным вратарем сборной России, а 18-го июня – отцом
За два дня жизни молодого вратаря произошло два главных события. 16 июня Сафонов впервые стал основным вратарем сборной России, 18-го – отцом.
Антон Шунин, который приехал на Евро основным голкипером, кажется, окончательно потерял место в составе. В неудачной игре против бельгийцев он пропустил мяч трижды.
Во втором матче против финнов его место занял 22-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который до этого играл за сборную всего 30 минут в товарищеском матче против Польши. Дебют удался – новичок не дрогнул и отстоял на ноль.
– Сафонов – талантливый, уравновешенный голкипер, – считает вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. – По своим характеристикам он вполне готов к игре в основном составе. Я его отмечал еще в 2019 году, во время игры «Краснодара» против «Зенита». К сожалению, в последнее время вратарская позиция становится проблемной. В советское время на нее по пять человек стояло в очереди в каждой команде, а сейчас их приходится искать.
Через два дня выяснилось, что игра за сборную – не последний дебют в жизни Сафонова. Официальный твиттер «Краснодара» сообщил, что жена Анастасия родила голкиперу дочь. Девочку назвали Майей.
«Я еще даже осознать не успел. Очень счастлив и рад. Это переломный момент – так много всего происходит в жизни», – сказал вратарь официальному каналу сборной России, не отрываясь от тренировок в Новогорске.
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Факты о Матвее
- Стал лучшим футболистом российской премьер-лиги в 2020 году.
- Рост – 191 сантиметр.
- Изначально он занимался плаванием и баскетболом по наводке отца (Евгений Сафонов – тренер БК «Локомотив-Кубань»).
- Увлекается шахматами.
- Хочет играть за «Барселону».
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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Сафонов – это будущее».