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Сафонов – будущее: два поворотных события за два дня жизни голкипера-дебютанта

На прошлой неделе, 16 июня, 22-летний Матвей Сафонов впервые стал основным вратарем сборной России, а 18-го июня – отцом

Фото: Global Look Press

Матвей Сафонов

За два дня жизни молодого вратаря произошло два главных события. 16 июня Сафонов впервые стал основным вратарем сборной России, 18-го – отцом.

Антон Шунин, который приехал на Евро основным голкипером, кажется, окончательно потерял место в составе. В неудачной игре против бельгийцев он пропустил мяч трижды.

Во втором матче против финнов его место занял 22-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который до этого играл за сборную всего 30 минут в товарищеском матче против Польши. Дебют удался – новичок не дрогнул и отстоял на ноль.

– Сафонов – талантливый, уравновешенный голкипер, – считает вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. – По своим характеристикам он вполне готов к игре в основном составе. Я его отмечал еще в 2019 году, во время игры «Краснодара» против «Зенита». К сожалению, в последнее время вратарская позиция становится проблемной. В советское время на нее по пять человек стояло в очереди в каждой команде, а сейчас их приходится искать.

Через два дня выяснилось, что игра за сборную – не последний дебют в жизни Сафонова. Официальный твиттер «Краснодара» сообщил, что жена Анастасия родила голкиперу дочь. Девочку назвали Майей.

«Я еще даже осознать не успел. Очень счастлив и рад. Это переломный момент – так много всего происходит в жизни», – сказал вратарь официальному каналу сборной России, не отрываясь от тренировок в Новогорске.

Факты о Матвее

  • Стал лучшим футболистом российской премьер-лиги в 2020 году.
  • Рост – 191 сантиметр.
  • Изначально он занимался плаванием и баскетболом по наводке отца (Евгений Сафонов – тренер БК «Локомотив-Кубань»).
  • Увлекается шахматами.
  • Хочет играть за «Барселону».

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Сафонов – это будущее».

Теги: #футбол

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