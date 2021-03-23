"С надеждой, но в ожидании провала": в понедельник сборная России проведёт ключевой матч на Евро-2020

Истерия вокруг заключительного на групповом этапе матча сборной России на Евро-2020 набирает обороты, а к вечеру должна достигнуть пика. Уже с воскресенья об этом говорят из каждого утюга, а все топы новостей начинаются раскладами того, какие шансы у команды Станислава Черчесова и как ей нужно сыграть, как нужно сыграть соперникам, чтобы выходить в плей-офф.

С этой точки зрения, в воскресенье нам очень помогли швейцарцы, которые обыграли Турцию 3:1. Стало понятно, что никакое поражение россиян устроить уже не может – в топ-4 среди третьих мест она уже точно не попадёт ни при каких раскладах, даже при самых фантастических вроде поражения Германии или Португалии мяча в четыре. Значит, остаётся только одно – набирать очки.

И такое понимание – это хорошо, потому что нам в подобных рулетках не везло никогда. Достаточно вспомнить Чемпионат мира 1994 года, где пента-трик Олега Саленко в игре с Камеруном дал надежду, но соперники по другим группам её нещадно отобрали, сыграв так, как было нужно им. Вывод один – свою судьбу надо решать самим!

И вот тут среди болельщиков полное непонимание того, чего ждать. С одной стороны – надежда присутствует, даже несмотря на пока неубедительную игру команды Черчесова. Но с другой – всё прекрасно понимают, что этот матч может стать полным провалом и окончанием Евро-2020 для россиян.

Данию справедливо опасаются, потому что это довольно приличная команда, а по именам и посильнее россиян будет. При этом она прижата к стенке, когда отступать некуда – позади Копенгаген, а на трибунах будет тотальное присутствие её болельщиков.