"С надеждой, но в ожидании провала": в понедельник сборная России проведёт ключевой матч на Евро-2020

Истерия вокруг заключительного на групповом этапе матча сборной России на Евро-2020 набирает обороты, а к вечеру должна достигнуть пика. Уже с воскресенья об этом говорят из каждого утюга, а все топы новостей начинаются раскладами того, какие шансы у команды Станислава Черчесова и как ей нужно сыграть, как нужно сыграть соперникам, чтобы выходить в плей-офф.
С этой точки зрения, в воскресенье нам очень помогли швейцарцы, которые обыграли Турцию 3:1. Стало понятно, что никакое поражение россиян устроить уже не может – в топ-4 среди третьих мест она уже точно не попадёт ни при каких раскладах, даже при самых фантастических вроде поражения Германии или Португалии мяча в четыре. Значит, остаётся только одно – набирать очки.
И такое понимание – это хорошо, потому что нам в подобных рулетках не везло никогда. Достаточно вспомнить Чемпионат мира 1994 года, где пента-трик Олега Саленко в игре с Камеруном дал надежду, но соперники по другим группам её нещадно отобрали, сыграв так, как было нужно им. Вывод один – свою судьбу надо решать самим!
И вот тут среди болельщиков полное непонимание того, чего ждать. С одной стороны – надежда присутствует, даже несмотря на пока неубедительную игру команды Черчесова. Но с другой – всё прекрасно понимают, что этот матч может стать полным провалом и окончанием Евро-2020 для россиян.
Данию справедливо опасаются, потому что это довольно приличная команда, а по именам и посильнее россиян будет. При этом она прижата к стенке, когда отступать некуда – позади Копенгаген, а на трибунах будет тотальное присутствие её болельщиков.
Ведь мы помним, что россиян в Данию не пустили по «коронавирусным причинам», и тот десяток представителей посольства, что всё же рассчитывают оказаться на стадионе, погоду там явно не сделают. Местные фанаты с первой секунды погонят датчан вперёд, и этот натиск ещё нужно будет выдержать.
А нам остаётся только переживать у телевизоров. И с точки зрения того, что мы хотим увидеть, отличный посыл команде сделал актёр, сценарист, один из основателей театра «Квартет И», ярый любитель футбола Ростислав Хаит.
– Я критикую игру сборной России, я не в восторге от главного тренера, но… Независимо от того, как играет сборная, независимо от того, кто ей руководит – я всегда ужасно переживаю за неё. И сейчас желаю команде даже не ничьей, а победы и выхода в плей-офф! И заткните рот всем критикам и дилетантам вроде меня. Выиграйте, пожалуйста! Это самое главное. Всё остальное не имеет никакого значения, – сказал Хаит в интервью «Спорт-Экспрессу».
И в завершении немного о статистике. Вы, конечно, можете сказать, что правды в ней не сыскать, но давайте вспомним игру с Финляндией. Ведь не секрет, что эту команду россияне обыгрывали всегда и везде, причём зачастую крупно. Да, сейчас другие времена и финны теперь приличная сила, но статистика матчей с командой Финляндии говорила прямо – за всё время они забили нам всего один гол. Вот и в Санкт-Петербурге финны остались «сухими». Да, много не пропустили, но и одного гола россиянам хватило для победы.
undefinedТак вот что говорит статистика игр с датчанами. Со скандинавами наша команда по непонятной закономерности всегда играет более-менее, а датчане так вообще наш клиент. За все годы истории футбола сборные СССР/России и Дании провели 12 матчей, половина из них были официальными и лишь один состоялся в рамках крупного турнира – на Евро-1964.
Из них 10 – во времена СССР, один пришёлся на команду СНГ и лишь один – на Россию. Было это в 2012 году. Россияне тогда в товарищеском матче в Копенгагене победили 2:0. Всего же добыто 10 побед, при одном поражении (в 1985 году) и одной ничьей, она пришлась как раз на команду СНГ. Разница мячей – 36-10.
Но это только статистика, а историю нашим ребятам предстоит творить сегодня в Копенгагене. Чтобы завтра этот матч также оказался в анналах статистики…
Теги: #футбол, #Евро-2020, #сборная россии
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