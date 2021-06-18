Каверин Дмитрий
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Эксперты рассказали, во сколько обходится питание российских футболистов на Евро

В обычном время для футболистов достаточно 3,5 тысяч килокалорий, а перед матчами — до пяти тысяч

Фото: Global Look Press

Недельный рацион футболистов в обычном режиме обойдется в 2,3 тысяч рублей, а перед матчами – почти в четыре тысячи. Меню сборной РФ изучили аналитики «СберМаркета», результаты приводит «Российская газета».

Меню для команды составляет диетолог. Он ориентируется на личные особенности спортсменов, в том числе вес, количество жира и мышцы, а также на период, например в обычном время футболисту достаточно 3-3,5 тысячи килокалорий, а перед матчами – до пяти тысяч.

В среднем по России недельный набор продуктов для такого меню стоит 2300 рублей. В него входит геркулесовая каша, вареные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок на завтрак. Суп, мясо с овощами, фрукты и выпечку дают спортсменам на обед и на ужин им предлагается небольшая порция пасты, овощи и фрукты, напитки без сахара. 

За неделю перед матчем из-за тренировок увеличивается сжигание калорий, поэтому в рацион футболистов добавляют орехи, оливковое и растительное масла, бобовые и жареное мясо –источники белка и жира. Такое недельное питание в среднем может обойтись в 3982 рубля. 

При этом отмечается, что футболист полностью отказывается от газированных напитков, фастфуда, чипсов и сухариков, продуктов на фритюре и алкоголя. 

По словам терапевта сервиса «СберЗдоровье» Анны Маркович, период соревнований оказывается максимально трудозатратным для спортсменов. Сильные нагрузки и микротравмы усложняют восстановление и повышают потребность в белке. В таком режиме необходимо обеспечить организму поступление достаточного количества энергии и стараться сохранить полноценный сон и здоровое питание. Она также подчеркнула, что исключение «вредной» пищи помогает избежать тяжести в организме и обострения хронических заболеваний, что имеет большое значение для спортсменов.

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