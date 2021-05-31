"Ад в прямом эфире": болельщики разнесли Бузову и Губерниева за конфликт в студии

Если кто и должен знать, чем может закончиться студийная дискуссия о футболе между профессиональным футбольным комментатором и просто приглашённой звездой, да ещё и о такой важной её части, как континентальное первенство, то это продюсеры крупнейшего спортивного канала страны – «Матч-ТВ».

Однако, похоже, не знали, а потому свели в одном эфире Дмитрия Губерниева – не просто профессионального комментатора, но ещё и человека с богатым набором архаичных приёмов, в том числе в юморе, и «поющую ведущую» Ольгу Бузову, не упускающую возможности лишний раз «сверкнуть» своей «тонкой душевной организацией».

В результате Бузова в эфире договорилась до неудобных вопросов и резкой реакции Губерниева, который настолько «не сдержался», что сначала принялся намекать собеседнице на её низкий уровень квалификации в теме, а после, и вовсе отвесил в её адрес не очень тактичную шутку, доведя Ольгу до слёз.

Видеозапись этого эпизода в социальных сетях в момент стала самой популярной и обсуждаемой, что, впрочем, не удивительно. «Ад в прямом эфире», – такими заголовками подписывали новость о произошедшем в эфире «Матч-ТВ» отечественные издания, что вполне точно описывает суть инцидента.

Позднее Дмитрий Губерниев принёс певице свои извинения, отметив, что не пытался обидеть её.

«Я надеялся на её иронию и даже не ожидал, что невинный опрос о Карлсоне и Фрекен Бок вызовет у гостьи эфира слёзы», – объяснялся комментатор в своём авторском телеграм-канале.