"Ад в прямом эфире": болельщики разнесли Бузову и Губерниева за конфликт в студии

Если кто и должен знать, чем может закончиться студийная дискуссия о футболе между профессиональным футбольным комментатором и просто приглашённой звездой, да ещё и о такой важной её части, как континентальное первенство, то это продюсеры крупнейшего спортивного канала страны – «Матч-ТВ».
Однако, похоже, не знали, а потому свели в одном эфире Дмитрия Губерниева – не просто профессионального комментатора, но ещё и человека с богатым набором архаичных приёмов, в том числе в юморе, и «поющую ведущую» Ольгу Бузову, не упускающую возможности лишний раз «сверкнуть» своей «тонкой душевной организацией».
В результате Бузова в эфире договорилась до неудобных вопросов и резкой реакции Губерниева, который настолько «не сдержался», что сначала принялся намекать собеседнице на её низкий уровень квалификации в теме, а после, и вовсе отвесил в её адрес не очень тактичную шутку, доведя Ольгу до слёз.
Видеозапись этого эпизода в социальных сетях в момент стала самой популярной и обсуждаемой, что, впрочем, не удивительно. «Ад в прямом эфире», – такими заголовками подписывали новость о произошедшем в эфире «Матч-ТВ» отечественные издания, что вполне точно описывает суть инцидента.
Позднее Дмитрий Губерниев принёс певице свои извинения, отметив, что не пытался обидеть её.
«Я надеялся на её иронию и даже не ожидал, что невинный опрос о Карлсоне и Фрекен Бок вызовет у гостьи эфира слёзы», – объяснялся комментатор в своём авторском телеграм-канале.
Бузова же всем своим видом показала, что не намерена прощать обидчика.
Мнение россиян по поводу этого конфликта разделились практически поровну. Однако практически никто из них не защищает участников неприятной истории, напротив, пользователи в социальных сетях критикуют поведение как Губерниева, так и его «жертвы», отмечая, что и Бузовой нечего делать на спортивном канале, оставив в покое хотя бы футбол, и Губерниев – как мужчина – просто не имел права так себя вести.
«Зачем её на Матч ТВ приглашали?»
«Ну все правильно сделали ребята. Они показали глупость Бузовой, да и вообще всех артистов сейчас, так как они ничего не знают».
«Дно – это Бузова в театре, на эстраде и на Матч ТВ».
«Всё, что я знаю о Бузовой, я знаю против своей воли! Хочу, чтобы в УК ввели статью "об информационном насилии" и драли за новости о подобных гражданах».
«Все, что угодно, только не называйте Бузову певицей, 25 лет преподаю вокал. "Бузова – певица" – это оскорбление профессии».
«Бузовой на боярышник давно переходить надо, задержалась на алкогольном рынке мадам».
«Ха, Бузову в комментаторы, хоть поржать можно будет, когда наши играют»
«Уберите Бузову, Матч-ТВ!! Пусть не лезет хотя бы в спорт», – пишут критики Ольги.
Критиков Дмитрия набралось едва ли не столько же.
«За что её так чмырят, не понимаю».
«Не пойму, как выдерживает столько хейта. Люди, которые выше написали комментарии просто удивляют своей жестокостью. Но если есть проблемы, я только желаю ей от них избавиться».
«Позорище, болельщики наши освистывают акции их не касающиеся, комментаторы оскорбляют в прямых эфирах, хамство в России стало нормой поведения».
«Губерниев урод! Бузова – молодец!»
«Задолбали Бузову уже. Она хороший добрый человек».
«Губерниев совсем уже обнаглел. Мне кажется, это откровенное хамство, перебор».
«Мужчина грубо оскорбил женщину в прямом эфире, как-то это стрёмно и низко».
«Весь Губерниев, как он есть, в одном эпизоде. Воспитание и культура ниже плинтуса», – сетуют защитники певицы.
Впрочем, общий настрой российских болельщиков к участникам конфликта наиболее ярко характеризует комментарий одного из пользователей, предложивших не сводить Ольгу Бузову и Дмитрия Губерниева в одном эфире вместе.
«Губерниев и Бузова, что может быть хуже в прямом эфире, чем эти двое?» – задался он риторическим вопросом.
Теги: #Бузова, #Губерниев, #Евро-2020
Рубрика: Спорт