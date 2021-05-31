Савельев Михаил
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"Ад в прямом эфире": болельщики разнесли Бузову и Губерниева за конфликт в студии

Досталось и Ольге, и Дмитрию, и тем, кто свёл их в прямом эфире и позволил довести певицу до слёз

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал "Матч ТВ"

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев в прямом эфире на «Матч ТВ»

Если кто и должен знать, чем может закончиться студийная дискуссия о футболе между профессиональным футбольным комментатором и просто приглашённой звездой, да ещё и о такой важной её части, как континентальное первенство, то это продюсеры крупнейшего спортивного канала страны – «Матч-ТВ».

Однако, похоже, не знали, а потому свели в одном эфире Дмитрия Губерниева – не просто профессионального комментатора, но ещё и человека с богатым набором архаичных приёмов, в том числе в юморе, и «поющую ведущую» Ольгу Бузову, не упускающую возможности лишний раз «сверкнуть» своей «тонкой душевной организацией».

В результате Бузова в эфире договорилась до неудобных вопросов и резкой реакции Губерниева, который настолько «не сдержался», что сначала принялся намекать собеседнице на её низкий уровень квалификации в теме, а после, и вовсе отвесил в её адрес не очень тактичную шутку, доведя Ольгу до слёз.

Видеозапись этого эпизода в социальных сетях в момент стала самой популярной и обсуждаемой, что, впрочем, не удивительно. «Ад в прямом эфире», – такими заголовками подписывали новость о произошедшем в эфире «Матч-ТВ» отечественные издания, что вполне точно описывает суть инцидента.

Позднее Дмитрий Губерниев принёс певице свои извинения, отметив, что не пытался обидеть её.

«Я надеялся на её иронию и даже не ожидал, что невинный опрос о Карлсоне и Фрекен Бок вызовет у гостьи эфира слёзы», – объяснялся комментатор в своём авторском телеграм-канале.
Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Матч ТВ»

Бузова же всем своим видом показала, что не намерена прощать обидчика.

"Просто омерзительно!": Бузова подаст в суд на Губерниева

Мнение россиян по поводу этого конфликта разделились практически поровну. Однако практически никто из них не защищает участников неприятной истории, напротив, пользователи в социальных сетях критикуют поведение как Губерниева, так и его «жертвы», отмечая, что и Бузовой нечего делать на спортивном канале, оставив в покое хотя бы футбол, и Губерниев – как мужчина – просто не имел права так себя вести.

«Зачем её на Матч ТВ приглашали?»

«Ну все правильно сделали ребята. Они показали глупость Бузовой, да и вообще всех артистов сейчас, так как они ничего не знают».

«Дно – это Бузова в театре, на эстраде и на Матч ТВ».

«Всё, что я знаю о Бузовой, я знаю против своей воли! Хочу, чтобы в УК ввели статью "об информационном насилии" и драли за новости о подобных гражданах».

«Все, что угодно, только не называйте Бузову певицей, 25 лет преподаю вокал. "Бузова – певица" – это оскорбление профессии».

«Бузовой на боярышник давно переходить надо, задержалась на алкогольном рынке мадам».

«Ха, Бузову в комментаторы, хоть поржать можно будет, когда наши играют»

«Уберите Бузову, Матч-ТВ!! Пусть не лезет хотя бы в спорт», – пишут критики Ольги.
"Главная новость страны сегодня – это Бузова во МХАТе!": певица ответила хейтерам

Критиков Дмитрия набралось едва ли не столько же.

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Матч ТВ»
«За что её так чмырят, не понимаю».

«Не пойму, как выдерживает столько хейта. Люди, которые выше написали комментарии просто удивляют своей жестокостью. Но если есть проблемы, я только желаю ей от них избавиться».

«Позорище, болельщики наши освистывают акции их не касающиеся, комментаторы оскорбляют в прямых эфирах, хамство в России стало нормой поведения».

«Губерниев урод! Бузова – молодец!»

«Задолбали Бузову уже. Она хороший добрый человек».

«Губерниев совсем уже обнаглел. Мне кажется, это откровенное хамство, перебор».

«Мужчина грубо оскорбил женщину в прямом эфире, как-то это стрёмно и низко».

«Весь Губерниев, как он есть, в одном эпизоде. Воспитание и культура ниже плинтуса», – сетуют защитники певицы.

Впрочем, общий настрой российских болельщиков к участникам конфликта наиболее ярко характеризует комментарий одного из пользователей, предложивших не сводить Ольгу Бузову и Дмитрия Губерниева в одном эфире вместе.

«Губерниев и Бузова, что может быть хуже в прямом эфире, чем эти двое?» – задался он риторическим вопросом. 


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