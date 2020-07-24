Путин прожигал ее взглядом, адвокат Жорин взял замуж: все мужчины боксерши Рагозиной

Костя Цзю, Николай Валуев, Александр Поветкин – в России много известных боксеров, но лучшего из них зовут Наташей.
Еще до 35 лет Рагозина успела собрать все титулы в профессиональном боксе и завершить карьеру, потому что соперники закончились. Если бы и в жизни все складывалось так гладко...
На первой тренировке парень разбил лицо
Начиналось все как шутка. Переехав из Казахстана на учебу в Нижний Тагил, Наталья познакомилась в колледже с компанией боксеров. Ребята как-то обратили внимание на крепкое рукопожатие девушки: «Рука тяжелая, надо в бокс». Придя на тренировку из любопытства, Наталья сразу же встала в спарринг с одним из парней. Через несколько минут она уже сидела в раздевалке с разбитой губой и плакала. Потом решила отомстить обидчику, и ей понравилось... Занятия кикбоксингом, переезд в Москву, профессиональный ринг, контракт с немецкой компанией SES-Boxgym, всемирная известность, пояса IWBF, WIBA, WBA, WBC, WIBC и далее по списку.
Вначале успеха никто не ожидал. Узнав о том, какое увлечение появилось у дочери, родные пришли в ужас. Мама Натальи пыталась отговорить ее, убеждая, что единоборства убьют ее красоту.
Мириться с непониманием приходится всю карьеру. Легенда ММА Федор Емельяненко, несмотря на дружеские отношения, по-прежнему не одобряет такой вид спорта.
– Я говорил Наташе, что я не сторонник женского бокса: «Извини, но это перебор». Боевые единоборства – мужские виды. У нас проблема: женщины хотят что-то доказать, взвалить на себя нечто. Каждая женщина должна быть прежде всего женщиной, матерью, хранительницей очага, – рассказывал король ММА «Собеседнику».
Али стал кумиром на всю жизнь
Поскольку женщин в этом виде спорта мало, брать пример приходилось с боксеров-мужчин. Образцом для Рагозиной стал лучший из них.
– Мохаммед Али – легенда. У меня дома большая коллекция его книг, дисков, футболок с его портретом, – рассказывала Наталья. – Даже сегодня у него много можно для себя почерпнуть. Когда я смотрела бои Мохаммеда, то взяла на вооружение его фишку – постоянно двигаться, не стоять на месте. Потому что когда стоишь на месте – получаешь, а когда двигаешься – по тебе тяжело попасть. Я так и делала, а не стояла на месте, как Майк Тайсон. Очень жалко, что таких боксеров и такого бокса больше нет.
Наследие Мохаммеда Али стало причиной, по которой Рагозина оказалась в большом боксе. Наследие зовут Лейлой Али, она дочь боксера от третьей жены – Вероники Порше.
– Моей мотивацией стало желание побиться с Лейлой. Все, чего я добивалась, я добивалась ради этого. Но она почему-то отказывается со мной боксировать. Может быть, боится?
Али-младшая, которая носила титулы чемпионки мира по трем версиям, могла бы стать идеальным соперником для Рагозиной. Женщины практически одного возраста и обе красавицы.
По словам Натальи, главным в этом бою был бы не спортивный результат, а позитив и внимание публики. Шоу должно продолжаться даже после 45.
Показала себя в жанре ню
В последние годы Наталья является гостем каждого солидного спортивного мероприятия, содержит благотворительный фонд, снимается в кино и фотографируется для глянцевых журналов.
Первая обнаженная съемка для германского таблоида Bild («чтобы научиться быть раскованной») состоялась еще на пике карьеры.
В 2007 году Наталья снялась для журнала Sim.
Еще одно vip-увлечение – хоккей. Наталья возглавляет Лигу женского хоккея. Несколько лет назад боксерша пристрастила к клюшке депутата Госдумы, олимпийскую чемпионку в конькобежном спорте Светлану Журову.
Оказалась близка к Путину
Первый муж Рагозиной, Михаил, возглавлял Федерацию кикбоксинга в Чебоксарах. После рождения сына – Ивана – Рагозина захотела вернуться на ринг. Муж сначала поддержал ее, но потом стал ревновать к спорту и даже поднял на нее руку.
Наталья однажды подчеркнула: «Он меня чуть не убил».
Личность следующего мужчины в жизни Натальи Рагозиной окутана тайной. Со слов чемпионки известно только имя – Федор. Как говорила Рагозина, именно он сделал ее тем, кем она является. По словам Натальи, она стала следить за собой, начала учиться и перестала бояться камер. «Он – настоящий мужчина: отвечает за свои поступки, не боится обязательств», – рассказывала спортсменка в интервью Борису Корчевникову.
В этот же самый период Рагозина несколько раз засветилась на публике в компании Владимира Путина. В 2011 году они, сидя рядом, смотрели бой Федора Емельяненко против Джеффа Монсона. В 2014 году сыграли за одну команду в Ночной хоккейной лиге, а год спустя уже сидели рядом на турнире по профессиональному боевому самбо.
Тогда же одно из популярнейших американских изданий The Daily Beast написало о романе между спортсменкой и президентом России. Правда, никаких доказательств журналисты не привели и обошлись только описанием взглядов, которые якобы бросали друг на друга президент и спортсменка.
Слухи о политическом романе Рагозиной угасли в 2017 году после второго официального брака – с популярным адвокатом Сергеем Жориным. Они познакомились на парковке у ресторана. Долго отношения не продлились. «Мы оказались слишком разными», – поясняла Наталья Рагозина. Сегодня единственный мужчина, который появляется в инстаграме Натальи Рагозиной, заполненном снимками из путешествий, это ее сын Иван.
Есть рекорд!
Более 10 лет назад Наталья Рагозина попала в Книгу рекордов Гиннесса после того, как стала семикратной чемпионкой мира по боксу.
На любительском и профессиональном ринге Наталья провела более ста боев и не проиграла ни одного.
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Материал вышел в издании «Собеседник+» №05-2021 под заголовком «Мужчины сногсшибательной Рагозиной».
Рубрика: Спорт