Путин прожигал ее взглядом, адвокат Жорин взял замуж: все мужчины боксерши Рагозиной

Костя Цзю, Николай Валуев, Александр Поветкин – в России много известных боксеров, но лучшего из них зовут Наташей.

Еще до 35 лет Рагозина успела собрать все титулы в профессиональном боксе и завершить карьеру, потому что соперники закончились. Если бы и в жизни все складывалось так гладко...

На первой тренировке парень разбил лицо

Начиналось все как шутка. Переехав из Казахстана на учебу в Нижний Тагил, Наталья познакомилась в колледже с компанией боксеров. Ребята как-то обратили внимание на крепкое рукопожатие девушки: «Рука тяжелая, надо в бокс». Придя на тренировку из любопытства, Наталья сразу же встала в спарринг с одним из парней. Через несколько минут она уже сидела в раздевалке с разбитой губой и плакала. Потом решила отомстить обидчику, и ей понравилось... Занятия кикбоксингом, переезд в Москву, профессиональный ринг, контракт с немецкой компанией SES-Boxgym, всемирная известность, пояса IWBF, WIBA, WBA, WBC, WIBC и далее по списку.

Вначале успеха никто не ожидал. Узнав о том, какое увлечение появилось у дочери, родные пришли в ужас. Мама Натальи пыталась отговорить ее, убеждая, что единоборства убьют ее красоту.

Мириться с непониманием приходится всю карьеру. Легенда ММА Федор Емельяненко, несмотря на дружеские отношения, по-прежнему не одобряет такой вид спорта.

– Я говорил Наташе, что я не сторонник женского бокса: «Извини, но это перебор». Боевые единоборства – мужские виды. У нас проблема: женщины хотят что-то доказать, взвалить на себя нечто. Каждая женщина должна быть прежде всего женщиной, матерью, хранительницей очага, – рассказывал король ММА «Собеседнику».

Али стал кумиром на всю жизнь

Поскольку женщин в этом виде спорта мало, брать пример приходилось с боксеров-мужчин. Образцом для Рагозиной стал лучший из них.

– Мохаммед Али – легенда. У меня дома большая коллекция его книг, дисков, футболок с его портретом, – рассказывала Наталья. – Даже сегодня у него много можно для себя почерпнуть. Когда я смотрела бои Мохаммеда, то взяла на вооружение его фишку – постоянно двигаться, не стоять на месте. Потому что когда стоишь на месте – получаешь, а когда двигаешься – по тебе тяжело попасть. Я так и делала, а не стояла на месте, как Майк Тайсон. Очень жалко, что таких боксеров и такого бокса больше нет.

Наследие Мохаммеда Али стало причиной, по которой Рагозина оказалась в большом боксе. Наследие зовут Лейлой Али, она дочь боксера от третьей жены – Вероники Порше.

– Моей мотивацией стало желание побиться с Лейлой. Все, чего я добивалась, я добивалась ради этого. Но она почему-то отказывается со мной боксировать. Может быть, боится?

Али-младшая, которая носила титулы чемпионки мира по трем версиям, могла бы стать идеальным соперником для Рагозиной. Женщины практически одного возраста и обе красавицы.

По словам Натальи, главным в этом бою был бы не спортивный результат, а позитив и внимание публики. Шоу должно продолжаться даже после 45.