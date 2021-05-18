"У них другая работа": Куда уходят не вошедшие в сборную Медведева и Загитова

Две главные звезды фигурного катания выпали из мирового спорта. Имен Евгении Медведевой и Алины Загитовой не оказалось в заявке сборной России.

В конце прошлой недели исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборной на олимпийский сезон. В женскую не вошли спортсменки, которые еще недавно были лидерами – Алина Загитова и Евгения Медведева.

Выдающихся результатов в последнем году девушки не показали и, кажется, больше были заняты развитием личной коммерческой карьеры.

– Их отсутствие в заявке не сенсация. У них сейчас фактически другая работа. Они зарабатывают деньги. Немного жаль, что смена лидеров в фигурном катании сейчас происходит так быстро, – говорит олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. – Девушкам только исполнилось по 18 лет, они стали личностями в спорте и уже уходят. Нужно что-то делать с возрастным цензом для того, чтобы юные спортсмены не соревновались со взрослыми. Думаю, правила в будущем будут меняться.

Загитова устроилась работать в «Ледниковый период» на «Первый канал» и учится в РАНХиГС. Медведева на днях объявила об участии в новом шоу Ильи Авербуха «Каренина», которое будет идти весь летний сезон – с 9 июля по 18 сентября.

Последний шанс

По регламенту соревнований у Загитовой и Медведевой еще есть формальный способ оказаться в Пекине. Если одна из спортсменок наберет большую сумму очков на Кубке России, то сможет отобраться на чемпионат России в Санкт-Петербурге. Победа на этом турнире открывает путь обратно в команду.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2021 под заголовком «Медведева и Загитова будут зарабатывать».