«Фигуристок на Олимпиаду отобрали по спортивному принципу, а не как обычно»

Россияне удивились, что при выборе фигуристок на Олимпиаду-2022 обошлось без подковерных игр: в составе сборной не оказалось Алины Загитовой и Евгении Медведевой, взявших два первых места на Играх-2018.

На заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России был сформирован состав национальной команды на сезон-2021/22. Особое удивление у болельщиков, поначалу, вызвал состав женской сборной, в котором не оказалось ни олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой, ни серебряного призера тех Игр Евгении Медведевой.

Состав команды выглядит так: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова.

Поразмыслив немного, россияне, видно, поняли, что это логичное решение, и вот тут многие уже удивились тому, что обошлось без подковерных игр. Об этом в основном и пишут в соцсетях.

«Новости в СМИ подают так, как будто и Алина, и Женя должны были попасть в состав сборной... Вы чего?! Эти двое уже второй год не показывают результаты, толком нигде не выступают? С чего они вообще должны быть в сборной?» - восклицает через слова болельщица.

«По спортивному отбору - всё правильно. А что в последнее время делали Медведева и Загитова?» - соглашается с выбором фанат фигурного катания.

«Вот это и странно, что все по-спортивному принципу, а не как обычно», - поддерживают ему, возражая.

«Да, похоже, Медведевой пора завязывать и идти по стопам Загитовой», - выносит напоследок диагноз сибиряк.