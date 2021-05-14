Ради мечты готовы играть за копейки: Высокие зарплаты не удерживают россиян в КХЛ

Нападающий Клим Костин, который недавно выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом», вернулся в «Сент-Луис», которому принадлежит.

Казалось бы, еще совсем недавно «Авангард» стал новым обладателем Кубка Гагарина, а его форвард Клим Костин вместо того, чтобы после празднования уйти в отпуск, поехал в США, в клуб, которому принадлежит и который сдавал его омичам в аренду – в «Сент-Луис». Более того, американцы под занавес регулярного чемпионата НХЛ решили проверить Клима в деле и выпустили его на лед в матче против «Миннесоты». Таким образом, 22-летний нападающий провел первую игру в НХЛ с 2019 года.

Но интересен не сам факт участия Клима в матче, а то, что он стал уже 52-м российским игроком, сыгравшим в этом – заметим, укороченном – сезоне НХЛ. И это новый рекорд почти за два десятилетия. А больше всего российских хоккеистов сыграли в НХЛ в сезоне-2000/01. Тогда на лед вышли хотя бы один раз 72 игрока. Но, напомним, на тот момент в нашей лиге еще не было больших денег, да и до КХЛ еще было далеко.

Так что тенденция налицо, новое поколение отечественных хоккеистов ради мечты – играть в НХЛ – готовы ехать в Америку даже на меньшие деньги, чем могли бы получать в КХЛ. А у нас, напомним, средств на зарплаты игроков не жалеют.

В Сети отреагировали на такую огромную цифру уехавших, и это, заметим, еще не потолок, потому что многие выступают в низших лигах Северной Америки, и принялись рассуждать, почему это происходит.

«Да уж, две полноценные сборные, а приехать на чемпионат мира практически некому…», – отметил болельщик, обративший внимание, что в Латвии нашей сборной помогут всего восемь игроков из НХЛ, причем в списке нет ни одного вратаря почти из полутора десятка, играющих в НХЛ.

«НХЛ высасывает все соки из КХЛ, соблазняя на отъезд даже откровенно средних игроков, а потом мы удивляемся «А что, в КХЛ игроков для сборной нет?!» – считает фанат.

«А все бегут, бегут, бегут... И правильно делают!» – поддерживает хоккеистов еще один болельщик.

«А все потому, что КХЛ остановилась в развитии из-за глупых решений и начала деградировать, вот мы и вернулись к тому, с чего начинали, практически в 90-е», – высказывает свою точку зрения фанат.

«Парни ради мечты готовы за копейки играть, и даже нефтегазовые миллионы их не останавливают», – находит свое объяснение болельщик «Локомотива».

«Такими темпами в нашей лиге скоро вообще никого не останется, и так на все команды, дай бог, человек двадцать наберется, за чьей игрой интересно наблюдать…», – пессимистичен фанат.