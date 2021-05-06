"Иконы с раздолбаев не пишут": болельщики отреагировали на проблемы Кузнецова в "Вашингтоне"

Похоже, российский хоккеист покинет клуб Овечкина ближайшим летом, так как, по мнению болельщиков, он «пошел по наклонной».

По всей видимости негативные истории, связанные с форвардом Евгением Кузнецовым, надоели боссам «Вашингтона». В Америке заговорили об обмене хоккеиста в другой клуб, предполагается даже, что им станет новичок лиги «Сиэтл Кракен», который стартует в НХЛ со следующего сезона.

Первым о возможном обмене в эфире TSN рассказал обозреватель Пьер Лебрюн. И очевидно, что игра нападающего явно не главная причина возникших слухов, хотя и она далека от идеала и стабильности. «Послужной список» проступков Евгения стремительно расширяется на протяжении последних нескольких лет. Первая трещина в отношениях россиянина и «Вашингтона» возникла в 2019 году, когда НХЛ дисквалифицировала форварда на три матча за «неподобающее поведение», так в Америке называют употребление наркотиков, а сам игрок попытался скрыть правду о содеянном, что расстроило представителей клуба даже больше.

Казалось, тот поступок станет единичным случаем, и Евгений возьмётся за ум. Но всё изменилось в начале текущего сезона. В январе Кузнецов вместе с другими россиянами «Вашингтона» нарушил протокол COVID-19. Тогда Евгению пришлось пропустить восемь матчей команды. А уже в начале мая он был отстранён от игры с «Рейнджерс», опоздав с Ильёй Самсоновым на предматчевое собрание команды.

«Должны быть правила, определённые границы. Нужно соответствовать заявленным ожиданиям, и вы должны за это отвечать», – так санкции к игрокам прокомментировал тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. И тут же стало известно о попадании российского нападающего в COVID-протокол НХЛ – во второй раз за сезон.

Все эти выходки Кузнецова в совокупности с его нестабильной игрой после завоевания Кубка Стэнли приходятся явно не по душе руководителям «Вашингтона». Естественно, им надоело недисциплинированное поведение Евгения, в особенности после всей той поддержки, которая ему была оказана в течение последних лет. «Это начинает раздражать некоторых членов организации "Кэпиталз"», – отметил Пьер Лебрюн.

Тем не менее «Вашингтону» будет не так-то просто обменять нападающего. Кузнецов связан со «столичными» контрактом ещё на четыре года со средней зарплатой $ 7,8 млн, к тому же его соглашение содержит частичный запрет на обмен, что сильно сковывает действия «Кэпиталз» на рынке. Однако нельзя исключать и тот вариант, при котором клуб настолько сильно захочет расстаться с Евгением, что не станет защищать его перед предстоящим драфтом расширения, не получив никакой компенсации в случае его ухода в «Сиэтл», сообщает «Чемпионат».

В сети тут же отреагировали на появившуюся информацию.

«Доигрался, по наклонной пошёл…», – разочарован болельщик Евгения.

«Не пошел, а покатился», – уточнил еще один фанат.

«Я, как челябинец, скажу, что Кузя и в Челябе чудил, уехал в НХЛ и, видно, понял, что и там так можно, но есть одно "но", там профессионалы и никто его прикрывать не будет», – рассказал земляк форварда.

«Может это и пойдёт на пользу, человек потух, нужна хорошая встряска», – находит плюсы в истории любитель хоккея.

«Один обозреватель сказал и всё, сразу новость: "В Америке заговорили...." . Статья ради статьи. Никогда его не отпустят. Кузя – икона "Вашингтона"!» – защищает игрока еще один земляк.

«Иконы с раздобаев не пишут! Так что в Россию надо возвращаться, бабло получать на теплой лавке», – поспорил с предыдущим комментатором следующий.

«Да, в Челябу, они где-то денег намутили, могут себе позволить», – оптимистичен болельщик «Трактора».

«Нет, 7,8 млн баксов за сезон у нас никто платить не будет…», – не уверен следующий оратор.