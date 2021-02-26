10 наших вратарей – в НХЛ. В России скоро некому будет играть?

Олимпийский чемпион по хоккею, эксперт Александр Пашков прокомментировал обновление рекорда по количеству российских вратарей, выходивших на лед в одном сезоне НХЛ.

Напомним, прошлой ночью голкипер «Калгари» Артем Загидулин дебютировал в Национальной хоккейной лиге и стал десятым российским вратарем, задействованным клубами лиги в нынешнем чемпионате. Хотя бы 1 матч в НХЛ в текущем сезоне провели также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе»).

– С одной стороны, хорошо, что наши ребята в таком количестве вырастают до того уровня игры, когда их начинают привлекать в команды НХЛ, – рассказал Пашков в интервью Sobesednik.ru. – Но с другой стороны, часть из этих хоккеистов ранее не особо ярко проявила себя в России, поэтому я склонен думать, что, возможно, это просто в Северной Америке какая-то мода на российских вратарей.

Причина на поверхности – отличная игра тех же Василевского, Худобина, Варламова.

И, конечно, такое большое количество наших вратарей в НХЛ сказывается на нашем чемпионате – выбор становится меньше, – подвел итог экс-вратарь сборной СССР.

Сергей Бегишев.