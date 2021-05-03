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"Этери – тренер номер один": Тарасова и Губерниев оценили возвращение Трусовой к Тутберидзе

Спорт
16:52, 03 мая 2021

"Этери – тренер номер один": Тарасова и Губерниев оценили возвращение Трусовой к Тутберидзе
Александра Трусова // Фото: Global Look Press
Александра Трусова // Фото: Global Look Press

Известная фигуристка покинула группу Евгения Плющенко и в олимпийский сезон пойдет с новым-старым тренером. 

Фигуристка Александра Трусова, чей переход от тренера Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко в прошедшем сезоне многие посчитали ошибкой, похоже, намерена ее исправить. По всей видимости, спортсменка сделала выводы из бронзовой (всего лишь!) медали чемпионата мира и на Олимпиаде хочет бороться за золото.

Отметим, что фанаты фигуристки приняли такое решение «на ура», в ее Instagram много положительных отзывов, причем под рекламным постом.

«Саш, мы тебя очень любим, и настоящие фанаты с тобой до самого конца, мы поддерживаем каждое твоё решение, главное, чтобы оно шло тебе на пользу!» – пишут фанаты. 

«Сашенька, солнышко, иди вперёд! Любой твой выбор приму! Лишь бы тебе было хорошо, спокойно и комфортно! Будь счастлива и пусть Бог хранит тебя и откроет все дороги! Сумасшедшая конкуренция в фигурном катании у одиночниц. И всего три места на Олимпиаду. Правильное решение, удачи тебе попасть в эти три квоты», – в инстаграм спортсменки полная солидарность с ней. 

Но не только фанаты поддержали Трусову, но и известные люди, например, Заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова. 

«Я очень рада. Очень люблю Сашу и очень люблю Этери Георгиевну. И оцениваю её огромный вклад в фигурное катание, именно в развитие девочек – не только в нашей стране, но и в мировом фигурном катании. Мне кажется, что если бы Саша не пришла обратно, это было бы большой её ошибкой. Но она ее всё-таки не сделала. И она умница, такой мы её знаем. С огромным желанием побеждать и быть в команде Тутберидзе, и около неё, и вместе с ней. Саша, я рада, что ты приняла такое решение», – сказала Тарасова. 

Прокомментировал переход также известный комментатор Дмитрий Губерниев.  

«Этот переход назревал. И тот факт, что Саша вернулась к Тутберидзе, подтверждает, что Этери – тренер номер один. Я ей желаю самого лучшего! А Плющенко желаю не унывать. У него огромная школа со множеством спортсменов. Уход Трусовой означает, что явно что-то не получилось. Саша не рассчитывала лишь на бронзовую медаль на чемпионате мира, она хотела победить. С Тутберидзе у неё будет больше шансов это сделать. Но там такая конкуренция, такое созвездие!» – сказал Губерниев «Чемпионату». 

Нашел поддержку переход Трусовой и в других соцсетях. 

«Тарасова сказала как есть, без камня на сердце. Все встаёт на свои места, как и было год назад, прогресса за год никакого. Правду и сказала!» – солидарен с тренером читатель. 

«Плющенко попытался найти короткий путь к тренерской славе. Их в большом спорте нет. Бездарность быстро обнаруживается», – фанаты фигурного катания бросают камни и в Плющенко.

«Самое ценное качество Тутберидзе, даже весомей умения добиваться своего, – умение прощать. Преклоняюсь перед этой женщиной и тренером!» – а вот работа Тутберидзе оценивается высоко. 

«Это правильное решение! Если бы Саша не ушла, она бы была на первом месте. Тутберидзе – лучший тренер! Саша просто потеряла время», – подводит итог дискуссии фанат Трусовой. 

Теги: #Плющенко #Губерниев #Тутберидзе #фигурное катание

Рубрика: Спорт

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