На ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме россиянки заняли весь призовой пьедестал

В Стокгольме проходит Чемпионат мира по по фигурному катанию. Впервые за историю чемпионата российские спортсменки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании.

«РИА Новости» пишет, что 17-летняя Анна Щербакова оказалась на втором месте после короткой программы, набрав 233,17 балла. Второе место в своей категории заняла 24-летняя Елизавета Туктамышева с 220,46 балла, исполнив два тройных акселя. При этом девушка упала с тройного флипа.

Александра Трусова // Фото: Global Look Press

16-летняя спортсменка Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, упав с сальхова и лутца. Это не помешало ей стать лучшей среди конкурсанток.

Напомним, что спортсменам было запрещено участвовать с использованием российского триколора и герба, а во время победы исполнялся не гимн страны, а тема из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского.