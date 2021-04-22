"Позорные высказывания Плющева еще ему аукнутся": Панарина поддержали болельщики

В четверг появилась информация, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на ближайшем чемпионате мира в случае непопадания клуба в розыгрыш Кубка Стэнли.

– Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова, – рассказал собеседник, знакомый с ситуацией агентству «РИА Новости».

Собственно, то, что это произойдет, было предсказуемо, и дело не только в интервью Назарова, но и в гражданской позиции Артемия, который давно критикует нынешнюю власть.

Что же касается слов Назарова, то они стали формальным поводом, чтобы объяснить, почему один из лучших хоккеистов страны (а Панарин на данный момент лучший бомбардир сезона среди наших – у него 52 очка – 16 голов и 36 голевых передач – в 34 матчах), не вызывается на чемпионат мира.

При этом он продолжает играть в НХЛ, а это не та организация, которая прощает кому-либо подобное тому, о чем говорил Назаров. Вспомните хотя бы защитника Вячеслава Войнова, который так и не может до сих пор найти работу в НХЛ после скандала о побоях собственной жены. И если НХЛ разрешила Панарину играть дальше, значит, разобралась с ситуацией.

Нынешнюю же ситуацию до абсурда довело интервью бывшего тренера Владимира Плющева, который решил покритиковать Панарина.

Владимир Плющев // Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

– За сборную России должны выступать люди, которые любят, уважают и ценят свою страну. А главное – верны всем своим принципам. Я думаю, что у Артемия мозги стоят немного по-другому, – сказал Плющев изданию «Спорт день за днем». – Он ещё не американец, но, думаю, уже и не русский.

Всё то, что он говорил в интернете и прессе – это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага.

Никто не отрицает, что Панарин – талантливый и интересный игрок. Но вопрос стоит о сборной России, где должны выступать люди, которые могут положить на алтарь Отечества даже кусочек своего здоровья. Я считаю так: когда ты собираешь дружину идти в бой, ты должен быть уверен в каждом. А не так, что у тебя в раздевалке будут сидеть и разговаривать: что у вас там, а что у вас здесь? Такие вещи совершенно недопустимы.

Понятно, что после таких слов болельщики буквально накинулись на Плющева.

«И вот после таких слов кто-то ещё хочет или требует, чтобы Панарин играл за сборную? У человека всего лишь другие взгляды на политический уклад в стране, а его тут оскорбляют, считают каким-то предателем или тупорылым», – заметил любитель хоккея.

«А причём здесь сборная страны и его политвзгляды? Он, прежде всего, представляет свою Родину, а не путина-навального-горбачёва-сталина. Могильный вообще сбежал, наплевав на всё, а его чуть ли не борцом за свободу выставили в своё время. Пусть Панарин играет за страну, а не за государство», – солидарен с ним болельщик ЦСКА.

«Панарин просто крут как хоккеист и имеет полное право иметь СВОЁ мнение, а не мнение «Первого канала», – и снова слова поддержки в адрес хоккеиста.

«То есть, если ты любишь Россию, то должен закрывать глаза на бардак, который происходит? И любить и принимать правительство, даже если оно творит беспредел?

Высказывается, потому что ему не всё равно и не безразлична судьба простых людей. Как достали эти умники. Панарин про страну ничего плохого не говорил, он говорил про власть. Но для некоторых это видимо одно и то же», – разумно рассуждает болельщик.

«Плющев, а разве патриоты обязательно должны любить власть, обрекающую народ страны на выживание? Странное у вас представление о патриотизме. Панарин именно патриот, потому что не лижет, как вы», – вот люди добрались и до Плющева.

«Любить свою страну и с утра до ночи лизать властям – это совсем разные вещи. Эти позорные высказывания Плющева, Назарова и других холуев еще им аукнутся», – поддерживают предыдущего оратора.

«Плющев не тянет на человека, который будет достойно высказывать свое мнение», – подводит черту болельщик «Спартака».