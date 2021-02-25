"Девушки были пьяные": выяснились новые детали скандала с Панариным

Громкая история с интервью тренера Андрея Назарова о том, как «форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин девять лет назад ударил девушку в рижском баре», набирает обороты.

Три дня журналисты пытались дозвониться до нападающего Михаила Анисина, которого также упомянул в интервью Назаров, чтобы выяснить подробности. И вот «Спорт-Экспрессу» удалось это сделать. Напомним, что Анисин и сам ранее был не раз замечен в скандальных историях.

«Андрей Назаров дал нам три выходных, и мы с Панариным решили пойти в караоке, – вспоминает Анисин. – Ничего сверхкриминального тогда не произошло, а то пишут, что он якобы кого-то жестко избил. Этого не было. Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные. Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес.

Максимум, что могло быть, Артемий слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было.

Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов. Ведь Артемий на тот момент был чемпионом мира среди молодежи, забил два гола канадцам в финале. Потом, когда мы уже пошли спать, приехала полиция. Она что-то выясняла. Меня тоже к девушкам подводили и спрашивали: мол, я это сделал? Девушки сказали, что «нет, не он». По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал».

Также Анисин рассказал подробнее про «сок», который он пил, по словам Назарова.

«Давайте говорить открыто и прямо: нам дали три выходных, ребятам по 20-22 года.

Ну, какой «только сок»?! Панарин пил алкоголь. А я, Анисин, сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же.

Хотя я мог рассказать сейчас с три короба и подчеркнуть, какой я хороший. Неужели кто-то думает, что Артемий пошел и пил в одну рожу? Но еще раз скажу, что через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто тогда из нас не напивался. Может, граммов 100-150 употребили. Мы разве не люди? Что именно пили, уже не скажу. Потом попели в караоке. Вот и все», – рассказал Анисин.

Сергей Бегишев.