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"300 лямов ни за что. Офигеть": болельщики покуражились над уходом Газизова из "Спартака"

Спорт
00:18, 21 апреля 2021

"300 лямов ни за что. Офигеть": болельщики покуражились над уходом Газизова из "Спартака"
Фото: Александр Ступников (spartak.com) / Global Look Press
Фото: Александр Ступников (spartak.com) / Global Look Press

Как известно, нынешний футбольный сезон «Спартак» начинал под руководством нового генерального директора Шамиля Газизова, перебравшегося из «Уфы», где он построил сильный и стабильный клуб.

И казалось, что у романа между Газизовым и красно-белыми есть будущее – команда шла в лидерах, в том числе и на первой строчке таблицы. Но зимой гендиректор неожиданно покинул стан «Спартака» с какими-то невнятными аргументами, причем случилось это по инициативе клуба. Условия расторжения не разглашались.

Логично, что после этого Шамиль Газизов вернулся в «Уфу», которая к тому моменту терпела бедствие – подлатал там состав, совсем недавно нашел талантливого молодого тренера Алексея Стукалова, и тот дебютировал с крупной победой 3:0 над «Ахматом».

А потом был выезд в Москву к «Спартаку». И матч прошел так, будто это не у «Спартака» день рождения и не он бьется за чемпионство и попадание в Лигу чемпионов. «Уфа» полностью доминировала во всем и буквально смела красно-белых, разгромив их 3:0.

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

И вот спустя несколько дней всплыла возможная причина такой прыти уфимцев. По всей видимости, они были мотивированы Газизовым не только с точки зрения того, что «Спартак» – его бывший клуб, но и с точки зрения того, что красно-белые до сих пор не выплатили 2/3 компенсации за расторжение контракта, которая, по информации «Спорт-Экспресса», составила довольно круглую сумму в 300 миллионов рублей.

При таких деньгах Газизов мог позволить себе даже лично напрямую финансово заинтересовать футболистов. Впрочем, сделал он так или нет – неизвестно.

Так вот, вернемся к соглашению о расторжении контракта.

«Спартак» должен был выплатить Газизову 300 миллионов рублей, но сделал только один транш в 100 миллионов. А потом перешел к тактике затягивания процесса и попыток минимизировать сумму компенсации.

Вероятнее всего, из-за этого и появился иск акционера «Спартака» АО «Капитальные активы» о признании недействительным решения совета директоров клуба о досрочном прекращении трудового контракта с бывшим гендиректором.

Как известно, «Спартак» – один из самых популярных клубов страны, поэтому пройти мимо такой новости болельщики не могли.

«Возникает законный вопрос: «А Федун реально рачительный хозяин? Или просто деньги не считает?» – вопрошает фанат красно-белых. – Про Карпина писали – раздел, про Цорна – раздел, про Газизова вообще молчим. Воистину – неисчерпаемы недра нефтью».

«Теперь стала понятна причина, по которой башкирские пчёлы так жестоко и с таким цинизмом опылили «Спартак» на праздник. А то я во время матча был просто в недоумении от происходящей вакханалии», – разобрался в прошедших событиях еще один болельщик «Спартака».

«То, что «Спартак» вести дела не умеет, лично мне давно известно. 300 лямов ни за что. Офигеть…», – любитель футбола остался в шоке от условий расторжения контракта.

«Вот какой нормальный тренер в «Спартак» пойдет после таких «тяжб»? Остатки репутации в унитаз спускают», – сетует фанат.

«Газизова позвали в клуб навести финансовый порядок. Со временем у него возникли трудности, о чем также можно было судить по состоянию Газизова и озабоченному виду. Не удивлюсь, если в кухне «Спартака» царил распил денег при совершении трансферов, возможно, и с премиальными менеджменту при очень средних турнирных результатах.

И могу предположить, что Шамиль пытался прикрыть эту лавочку и нажил себе врагов. Его могли обвинить в том, что Газизов сам из глубинки и не понимает больших задач, стоящих перед великим клубом, и как их осуществлять.

Тем не менее, придя в «Спартак», он сразу заявил, что перед клубом всегда стоит цель бороться за победу в каждом матче, выигрывать турниры, в которых он участвует. При нем «Спартак» встряхнулся, пошел наверх и добрался до первого места в таблице. Как раз на высокой ноте его и уволили.

«Спартак» вернулся в прежнее состояние, большое влияние имеет Зарема и те, кого она терпит в Спартаке. Федун за все платит. Учитывая нестабильные результаты после ухода Газизова, «Спартак» потерял больше, чем деньги», – выдвинул целую теорию болельщик.

«С такими надо только через суд. Неужели Шамиль этого не знал?» – удивляется житель Уфы.

«Факты – вещь упрямая. Человек пришел в клуб, при нем клуб поднялся с шестого места на первое. Ушел – клуб упал в тартарары. Пришел в клуб на 15-м месте – и вздул тот, который раньше поднял на первое», – в фанате явно умер Шерлок Холмс.

«Газизов – красавец! Перейти в «Спартак», заработать бабла, потом вернуться в мертвую «Уфу» и разгромить «Спартак» 3:0! Браво!» – восторгается функционером любитель футбола.

 

Теги: #Спартак

Рубрика: Спорт

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Фото в статье: Instagram Анастасии Задориной

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