"Спартак" будет платить за Промеса, которому грозит тюрьма, в течение 3,5 лет

ФК «Спартак» будет платить амстердамскому «Аяксу» за трансфер Квинси Промеса на протяжении всего действия контракта.

Об этом рассказал управляющий директор российской команды Евгений Мележиков, передает ТАСС. Напомним, сегодня нидерландский футболист заключил контракт с московским клубом сроком на 3,5 года. Трансфер 29-летнего полузащитника обошелся «Спартаку» в 8,5 миллионов евро, однако из-за бонусов сумма может вырасти до 11 миллионов евро.

«Это было очень непросто, все проходило очень долго и достаточно тяжело. Тем не менее мы подписали контракт, и теперь я рад, что наконец-то в полной мере можно сказать о том, что Квинси Промес – игрок "Спартака". Позавчера мы были совсем не уверены, что трансфер состоится вообще, вчера мы не были уверены, что сможем организовать все технически», – признался Мележиков.

Игрок уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы. В составе клуба он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под ареста, при этом обвинения с игрока не сняли. Футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.