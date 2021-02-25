Стала известна реакция фанатов "Спартака" на возвращение Квинси Промеса

В среду нападающий «Аякса» Квинси Промес прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком», за который ранее выступал с 2014 по 2018 годы и выигрывал с красно-белыми чемпионат страны и Суперкубок.

По информации «Спорт-Экспресса», это будет полноценный трансфер на сумму около 10 миллионов евро и личный контракт на 3,5 года.

Болельщики «Спартака» с воодушевлением восприняли возвращение форварда, который за 135 матчей забил за красно-белых 66 голов. «Добро пожаловать домой!», «Теперь ты наш навсегда!», «С возвращением, Братуха!» – вот лишь несколько комментариев в Instagram Промеса, которые показывают, насколько большие надежды фанаты связывают с голландским игроком.

Сергей Бегишев.