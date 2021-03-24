Медведев рассказал, кто из теннисистов может заменить "Большую тройку"

Российский теннисист Даниил Медведев сделал свой прогноз на «будущую "Большую тройку"», которая бы заменила легендарное трио чемпионов, пока что остающихся в туре, несмотря на возраст.

По мнению Медведева, лишь на прошлой неделе ставшего второй ракеткой мира на фоне незначительных корректировок рейтинга, Новак Джокович ещё поиграет, а вот Рафаэля Надаля и Роджера Федерера он поспешил списать со счетов: «Большой интерес к теннису был ещё до того, как пришли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Я верю, что после их ухода тур останется привлекательным и прежде всего конкурентноспособным, потому что сейчас постоянно появляются новые игроки, способные на великие дела. Честно говоря, я верю, что Джокович останется в элите мирового тенниса ещё на пять лет, надеюсь, Федерер и Надаль уйдут», — приводит его слова «Чемпионат», ссылаясь на издание L’Equipe.

До становления сперва «Большой четверки» (те же, включая Энди Маррея), а затем её переформатирования в «Большую тройку» после 2017-2018 годов, интерес к мужскому туру проявляли в значительной мере из-за противостояния Пита Сампраса и Андре Агасси. Однако годы сражений Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея во многом затмили его, как и рекорды американцев.

По мнению Медведева, на смену «Большой тройке» могут прийти молодые игроки, которые уже находятся в топе рейтинга: он сам, Доминик Тим, Стефанос Циципас, а также Александр Зверев.

В частности, Зверев уже успел пожаловаться на то, что благодаря вызванным пандемией изменениям в рейтинговой системе ATP он до сих пор отстает от Федерера, хотя тот не играл почти год.

При этом Джокович недавно выражал надежду, что Федерер и Надаль не станут в ближайшее время уходить из спорта, чтобы ему было с кем себя сравнивать. В финале Austarlian Open-2021 Джокович в трех сетах без особых сложностей справился с Медведевым, а после, во время награждения, пошутил, что россиянин обязательно будет побеждать на турнирах «Большого шлема», если подождет ещё пару лет, когда их перестанет выигрывать он сам.