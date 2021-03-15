Даниил Медведев стал второй ракеткой мира после победы в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире в Марселе, который входит в категорию ATP-250. В финале он одержал победу над французом Пьер-Югом Эрбером со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

В прошлом году Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Марселе, так что он увеличил свой результат с плюс 45 очков к рейтингу до плюс 250. Тем временем у Рафаэля Надаля сгорели 360 очков, что позволило Медведеву стать второй ракеткой мира.

По состоянию на неделю 15-21 марта 2021 года, первую строчку рейтинга ATP занимает Новак Джокович с 12,008 очками, на втором месте Медведев с 9,940 очками, а на третьем — Рафаэль Надаль с 9,670 очками. При этом в сезоне Медведев принял участие в 24 турнирах, а Надаль и Джокович — всего в 18.

Швейцарец Роджер Федерер находится на шестой строчке, пропустив год (очки сохранить помогла пандемия коронавируса, из-за которой рейтинг считали за два года), а россиянин Андрей Рублев находится на восьмой строчке. Карен Хачанов занимает 22 место мирового рейтинга.