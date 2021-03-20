Навратилова согласна со Зверевым, что нужно пересчитывать рейтинг ATP

Рейтинг ATP, который позволяет определять место профессиональных теннисистов в туре, сейчас не отражает реальности, считает обладательница 18 «Больших шлемов» Мартина Навратилова. Она поддержала седьмую ракетку мира Александра Зверева, посетовавшего недавно, что Роджер Федерер обгоняет его, несмотря на то, что не играл в туре целый года: «Нынешняя [рейтинговая] система – просто катастрофа», — сказал он.

«Я согласна с Сашей. Мы словно топчемся на одном месте, рейтинг ATP вообще не отражает реального положения дел. (...) Рейтинг складывается из двухлетнего цикла. Я согласна, что в ATP должны ещё раз сравнить оба варианта – рейтинг с середины августа и нынешний. Им нужно найти золотую середину, убрать все несуществующие очки и оставить только те, на которые теннисисты реально наиграли», — приводит слова Навратиловой издание Tennis Now.

Напомним, что проблема с подсчетом рейтинга сложилась в связи с пандемией коронавируса, который вынудил руководство тура «заморозить» рейтинги весной прошлого года из-за отмены ряда турниров, в числе которых и «Уимблдон». Фактически тур был переведен на двухлетний рейтинг, что позволило не защищать очки на турнирах, потому что они все равно не сгорели бы. ранее Sobesednik.ru подробно писал об этом.

Многие игроки смогли извлечь из этой системы выгоду, например, Роджер Федерер сделал операцию на колене и растянул возвращение в тур на целый год, почти не потеряв позиций. Учитывая колоссальное влияние, которое легендарный швейцарец имеет на функционеров ATP, он стал объектом критики со стороны многих комментаторов. Дошло до того, что его напрямую стали обвинять в лоббировании выгодной ему рейтинговой системы. При этом стоит отметить, что он был вовсе не единственным топ-игроком, выигравшим от «заморозки» рейтинга — среди других бенефициаров, например, третья ракетка Рафаэль Надаль, который отказался от участия в US Open, чтобы лучше подготовиться к «Ролан Гаррос».