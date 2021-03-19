Отказать может только бескультурный: гимн России на ОИ могут заменить Чайковским

На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ во время церемонии награждения, возможно, будет звучать музыка Петра Чайковского.

Как заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, сейчас по этому вопросу идет взаимодействие с Олимпийским комитетом России и зарубежными организациями. «Чайковский – достояние всего мирового культурного сообщества, если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», – приводит «Интерфакс» слова чиновника.

Уточняется, что речь идет о фрагменте из Концерта для фортепиано с оркестром №1. Ранее эта мелодия звучала во время награждения российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту, отмечает ТАСС. Она же прозвучит в случае триумфа российских фигуристов на ЧМ в Стокгольме, который будет проходить с 22 по 28 марта.

По словам депутата Госдумы, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, «отказать в музыке Чайковского может только бескультурный, потому что его музыка принадлежит всему миру». «Это действительно красивое произведение, которое ассоциируется с Россией. Если действительно будет Чайковский, то я только поддерживаю», – подчеркнула она.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, введенных в декабре 2019 года, российские спортсмены не могут выступать с национальным флагом и государственным гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд (CAS) не одобрил это предложение.