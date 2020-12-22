Без Путина и под нейтральным флагом: как будет выглядеть российский спорт в ближайшие два года?

Финальные санкции за допинговый скандал оказались не такими страшными, как их малевали последние годы. Высшая спортивная инстанция – Спортивный арбитражный суд в Лозанне – сократил вдвое срок наказания WADA для российских спортсменов. Они по-прежнему не могут выступать под российским флагом и гимном, но только до декабря 2022 года.
Нон грата
Олимпиада без Путина
Еще один пункт санкций – российским чиновникам запрещено приезжать в качестве официальных гостей на Олимпийские игры. Под запрет попадает даже президент Владимир Путин, который не сможет прийти на вип-трибуну до 2022 года. Российская сторона уже заявила, что будет оспаривать это решение.
Кроме того, на Игры не смогут приехать:
– Владислав Третьяк
– Ирина Роднина
– Светлана Журова
– Вячеслав Фетисов
и другие спортсмены-чиновники
Тем не менее, по словам бывшего руководителя РУСАДА Юрия Гануса, даже эту меру не стоит считать окончательной:
– У этого двухлетнего срока есть условия и требования. Например, проведение разбирательств и предоставление всех материалов по допинговому делу. Сейчас уже нет места для дискуссий. Поэтому я бы не стал говорить, что это «два года и всё».
Форменное безобразие
Цвет настроения – серый
Под каким флагом теперь выступят наши спортсмены на самых главных турнирах?
Белый-Синий-Красный:
- Чемпионат Европы по футболу
Решение CAS не распространяется на соревнования под эгидой УЕФА, и наша сборная сможет выступить на предстоящем Евро-2020 под собственным флагом и гимном.
- Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Для России ничего не изменится. Флаг в любом случае не пригодится – речь идет о клубном турнире. А вот гимн страны-хозяйки на арене УЕФА никому отключить не позволит.
Нейтральный:
- Зимняя Олимпиада в Пекине
- Летняя Олимпиада в Токио
Все российские олимпийцы и паралимпийцы смогут выступить на Играх только в качестве нейтральных спортсменов.
- Чемпионат мира по хоккею
Российские игроки смогут выступить в нейтральном статусе на ЧМ-2021. Однако санкции CAS не позволяют России принять чемпионат мира по хоккею 2021 года, который могли перенести к нам из Белоруссии.
Смешанный:
- Чемпионат мира в Катаре
Сборная России сможет выступать в своей символике во время отборочного турнира. Но во время финальной части в Катаре придется переодеться в нейтральное. Есть тонкость: санкции перестанут действовать 16 декабря 2022 года, но финал чемпионата мира состоится на два дня позже (18 декабря). Если сборная попадет в финал, она сможет выступить под родным флагом и гимном.
Никакой:
- Чемпионат мира по легкой атлетике – 2021
Решение CAS никак не влияет на процессы в легкой атлетике. Допускать российских спортсменов или нет, международная федерация этого вида спорта будет решать отдельно – уже в следующем году.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №49-2020 под заголовком «Спортсменам дали "двушечку"».