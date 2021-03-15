"Спасибо, что не Дзюба": новый футбольный допинг-скандал обсуждают в Сети

В Российский Футбольный союз поступило письмо из ФИФА, в котором сообщается о подозрении в применении допинга трех человек – двух футболистов и одной футболистки. Речь о форварде «Ростова» Владимире Обухове, выступавшем в то время в «Торпедо». Еще двое, по информации «Чемпионата», это защитник Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова.

В письме сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого стероида – метандиенона.

Поклонники футбола не могли не заметить такую новость, даже несмотря на то, что речь в ней идет не о звездах.

«Какой допинг? Вы игру наших футболистов видели? Мне кажется, они АНТИдопинг принимают», – иронизирует один из болельщиков.

«Всю Англию надо проверять, а не нас, а то носятся все 90 минут, лошадь бы сдохла давно бы. Ну и итальянцев тоже бы проверить, а то на их фоне наш перспективный и талантливый Кокорин – хромой пешеход. Там точно все под допингом, к бабке не ходи», – увидел заговор против России еще один фанат футбола.

«И опять странная закономерность. Только грядёт сколь-нибудь значимое спортивное событие, в данном случае, игры ЧЕ по футболу в Питере, как откапывается очередное многолетней давности дело. Ну что же... Ждём санкций...» – вторит ему еще один россиянин.

«Не все ли равно спустя 8 лет? Да кому они нужны спустя такое время?! Вот я не понимаю, почему столько молчали. Зачем ждать 8 лет, чтобы об этом объявить?» – задается справедливым вопросом читатель.

«Кто все эти люди? Такую воздушную тему подняли. Господи, да если проверить сейчас каждого третьесортного футболиста, там столько интересного можно обнаружить. Так громко подают везде эту новость, а на деле речь идет о первенстве бензоколонки», – негодует человек со слабым знанием футбольной тематики.