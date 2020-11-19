Дзюба записал то самое интимное видео в день рождения жены: эксклюзив Sobesednik.ru

Стала известна наиболее вероятная причина развода Артема Дзюбы, о котором рассказали друзья Кристины Дзюбы.

По сообщению «Евроспорта», брак экс-капитана сборной России может быть расторгнут. О том, что жена футболиста Кристина Дзюба готовится к разводу, издание пишет со ссылкой на анонимный источник.

Понять супругу футболиста можно, ведь, как выяснил Sobesednik.ru, Артем фиксировал на видео удовлетворение самого себя в сопровождении голоса Марии Орзул, доносящегося из телевизора, как раз в день 29-летия его жены Кристины.

После скандала 2015 года, когда выяснилось, что у футболиста роман с телеведущей, Артему удалось сохранить семью. Слив интимного видео из отеля наносит по отношениям новый удар.

Из телевизора, который работает на фоне работы Дзюбы руками, Мария Орзул сообщает об итогах «зеленого дерби» в Давосе.

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» играли выездной матч в Швейцарии только однажды — 23 декабря 2019 года.

Sobesednik.ru узнал, что недавно на Кристину Дзюбу было заведено исполнительное производство за неуплату штрафа на дорогах Санкт-Петербурга (500 рублей). Судя по информации из базы судебных приставов, нарушительница родилась 24 декабря. Как раз в этот день спортивное ТВ и должно было показывать отчет о хоккейном матче – голосом Марии Орзул...

Если Артем Дзюба и правда хотел таким образом послать видеопривет именно жене, то приходится признать: его подарок к дню рождения Кристины получился мегаоригинальным.

Напомним, что жена Артема Дзюбы ведет непубличный образ жизни. Она не выкладывает в соцсетях фото с пляжей и горных курортов, практически не появляется на праздничных мероприятиях.