Петерс Покровскис: Синдром Кречина, или кто угробил экс-чемпиона

Обозреватель Sobesednik.ru — о кошмарном фиаско в ВХЛ экс-чемпиона страны и о том, кто в этом виноват.

Тольяттинская «Лада» не попала в плей-офф Высшей лиги 2020/21, и это низшая точка бытия экс-чемпиона в новейшей истории. Нет, было еще, конечно, последнее место ВХЛ в 2011-м — но будем объективны: тогда команда только-только покинула КХЛ, потеряла всех мало-мальски пригодных хоккеистов и пересобиралась с нуля из абы кого. И если уж на то пошло, сейчас, 10 лет спустя, смотришь на этот состав — и просто разводишь руками. Половину фамилий припоминаешь с трудом; как те выглядели — вообще в памяти не отложилось. «Кто это? Где они сейчас?» Да и даже так — если объективно, кто вообще что-то ждал от того сезона?!

Нынешний генменеджер «Лады» Владимир Кречин строил ее три года. Имел очень и очень крепкий для ВХЛ бюджет. Целенаправленно перебирал игроков. Ротировал тренеров. Даже, было дело, выгнав очередного наставника, сам вставал на тренерский мостик: ах, безысходность-де, ах; но такова моя трагическая доля. Ему, кстати, вообще долго веришь. А что — говорит красиво. Правильно. Даже, кажется, искренне. Лично я за два часа нашего интервью не почувствовал ни одного момента, когда он недоговаривал или увиливал.

Но от софистики — к результатам. Три провальных сезона: два вылета в первом же раунде Кубка при высоком посеве и одно свежее непопадание в плей-офф. Чуть ли не все выставленные из состава игроки, как будто как-то резко разучившиеся играть в «Ладе», как будто как-то резко вспоминают все в новых командах. Чуть ли не все оставшиеся, как принято говорить, катают вату и совершают страшные, просто дикие для своего возраста и опыта ошибки. Уволенные тренеры — при деле. А оставшиеся — красиво жалуются: эх, не смогли, мол, донести до ребят то, это, пятое, десятое. То есть минимум отвественности на себя, максимум — на состав. Но уж как они там реально доносят — бог весть (подозреваю, что тоже так себе).

Год назад, после внезапной отставки Александра Титова, я считал, что имя нового наставника предопределит судьбу «Лады». Уж какие тогда были ожидания в свете разговоров о возвращении в КХЛ — но пришел Александр Барков, нигде ничего серьезного как тренер не выигравший. Уже тогда стало понятно, что надеждам, как бы сказать помягче, конец; но дальше случилось кое-что еще более странное — по итогам очередной невнятной серии игр Барков вместо предсказуемой отставки перешел на место старшего тренера. А главным снова стал Анатолий Емелин. Тот самый, с которым попрощались по итогам первого сезона Кречина в «Ладе».

Владимир Николаевич, кажется, попал в ловушку собственной непогрешимости. Знаете, есть синдром самозванца, когда у тебя крепкая квалификация, все получается, а ты все равно чувствуешь свою недостаточную в этом заслугу. А есть ситуация обратная, когда ты с долей случайности успешно вспорхнул и до какого-то момента успешно летишь, но после первого же серьезного порыва ветра камнем падаешь вниз. Оно, наверное, тоже как-то специально называется — но тут впору звать это синдромом Кречина.

В свое время у Владимира получилось сложить два и два в ресторанном бизнесе, замутив немудреную классическую схему: бренд плюс спортсмен. Следом получилось (недоброжелатели говорят, что лишь из-за связей, но пусть даже не «из-за», а по-честному) вовремя прильнуть к самому успешному составу одного из клубов КХЛ и завоевать аж две медали. Ну что, вы уже чувствуете сияние нимба? Но дальше случился тот самый первый фэйл: поражение в аппаратной борьбе с тренером в КХЛовском «Куньлуне» — и вот после этого что-то (а может и «все») пошло не так.

Нет, бывает, конечно, что все кругом либо алчные завистники, либо некомпетентные раздолбаи, и теперь, где бы ты ни был и чем бы ни занимался, вырулить ситуацию под силу лишь тебе. По-голливудски: одному, героически, «в одно лицо», вовремя вычисляя слабые звенья и карая предателей и шпионов. Но только это должно подтверждаться дальнейшим успешным опытом. Ну, типа, раз провалился, два, три, но когда-то уже пора хоть какого-то успеха добиться. Либо хотя бы выводы сделать. Либо (крайняя мера, почти нивелирующая твой карьерный потенциал, но иногда уместная) дать откровенное интервью, какие все рядом были редиски, а ты весь в белом стоишь красивый.

Кречин, кстати, не прочь поговорить — исходя из общего количества его реплик в бытность работы в клубах КХЛ и поставленного слога. Но сейчас предпочитает молчать. Последний раз он отмечался в медиаполе аж в сентябре: уже тогда все было плохо, но еще имелись шансы поправить ситуацию. С тех пор одно росло, другое уменьшалось. И вот, как календарь в детском стишке, под конец совсем исчезло. И сказать, вроде бы, уже что-то пора — но по сути говорить нечего.

Когда-то Никиту Хрущева снимали с вердиктом, что он прикрывает своей постоянной управленческой лихорадкой и кипучей реформаторской деятельностью капитальные политические просчеты. Только тогда это был прямой и масштабный заговор. В Тольятти даже признаков заговора как-то не видать. Зато управленческие дефибрилляции Кречина как раз куда больше подходят под антихрущевские формулировки.

Не знаю, что теперь должен сказать и сделать Кречин, чтобы еще хоть на сезон остаться в «Ладе». И более того — что нужно, чтобы получить шанс хоть где-то еще. Разве что где-то в Первой лиге есть еще не оттоптанные местечки…