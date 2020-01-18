Петерс Покровскис: Легенда возвращается в КХЛ?

Увольнение Александра Титова и всех, кого он привел с собой в «Ладу» минувшим летом, иначе как неожиданным назвать нельзя; еще лучше подходят разве что слово «экстренное». Команда, которая второй сезон подряд метит как минимум в полуфинал Кубка Петрова, не впечатляла ни в один из них, но в этот раз и результаты, и игра оказались настолько кислыми, что спортивный директор Владимир Кречин принял, возможно, самое неоднозначное пока решение в своей управленческой карьере. Второе место Восточной конференции ВХЛ, конечно, приятно, но сколько очков при этом команда недобрала, а сколько попросту растеряла – впору сбиться со счету.

И дело не только в том, что до плей-офф осталось всего ничего, и тут вопрос – с кем более боязно туда входить, с Титовым или со ставшим и. о. Кречиным, не имеющим профессионального тренерского опыта (хотя путь его коллеги, чемпиона мира — 2008, спортивного директора воронежского «Бурана» Михаила Бирюкова, в один момент выгнавшего нанятого им же самим наставника и ставшего тоже и. о. показывает, что и так вполне сойдет). А еще и в том, что отставка произошла всего через несколько дней после дедлайна, накануне которого «Лада» сама избавилась от одного из возрастных лидеров нападения, а взяла полгода не игравшего и уже практически пожилого защитника, который последние годы, похоже, больше времени лечится, чем играет. То есть брать никого нового уже нельзя, соответственно, и не устраивающих тебя игроков уже не выгонишь. Серьезный рычаг управления просто потерян.

Но Владимир Кречин не производит впечатление человека импульсивного; более того, он быстро делал выводы из своих менеджерских неудач – а значит, в этот раз все продумал. Да и даже по простой логике – с чего бы Кречину, который хочет развивать, а не губить свою карьеру, так серьезно подставляться? Разве что либо в Тольятти, либо где-то на стороне пообещали какие-то невероятные перспективы, и теперь надо себя проявить – но о каких золотых горах можно говорить в команде ВХЛ – раз, и кто позовет тебя, если ты принципиально не намерен «делиться», куда повыше – два?

Клуб пока не спешит с официальными заявлениями и комментариями, но ближайшие игры я бы внимательно смотрел под потолок «Лада-Арены». Как раз минувшей весной во время серии товарищеских матчей там быстро разглядели и опознали Титова – благо, со времени своего выступления за «Ладу» 15 лет назад он внешне почти не изменился. И сейчас я больше чем уверен, что Кречин уже наладил все необходимые мосты, и ближайшие два домашних матча станут, с одной стороны, технической формальностью, с другой – визуальным полигоном для нового главного тренера.

Интересно меж тем, что классных наставников среди безработных много, но мало кто из них захочет поехать в ВХЛ. А вот если клуб получил наконец реальную перспективу в следующем сезоне, или через год, вернуться в КХЛ (и дело сейчас было только в том, что Титов явно ей не соответствует), то тут, конечно, появится интерес даже для топ-специалистов. Вероятность, честно говоря, невысока, зато это предположение – единственное, которое способно максимально полно объяснить такую спешку.

В общем, узнаем имя нового главного тренера «Лады» – поймем будущее клуба на ближайшие пару лет. Повторюсь, не сомневаюсь, что ждать осталось всего ничего.