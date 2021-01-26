Способности Кабаевой "влюблять в себя" поразилась чемпионка мира по гимнастике

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова назвала уникальным дар своей бывшей коллеги Алины Кабаевой. Речь не только о её постоянном позитиве и не сходящей с лица улыбке, но и о умении «влюблять в себя».

На вопрос журналиста Sports.ru об уникальных талантах экс-спортсменки Солдатова ответила: «В ее способности влюблять в себя, наверное. Каждое выступление, которое я смотрела, каждый раз, когда я встречала ее вживую, где-то ее видела или слышала, она всегда на позитиве, она всегда улыбается. Видно, что она солнечный открытый человек. (...) Ты видишь эту потрясающую улыбку — говорю даже просто про выступления, которые были у нее раньше. Просто одно удовольствие смотреть».

Она также отметила, что, несмотря на это, Кабаева в рамках своей спортивной карьеры все время делала «прям очень сложные вещи».

Сейчас Алина Кабаева возглавляет медиахолдинг НМГ Юрия Ковальчука, в который входит множество федеральных изданий. Как писал The Insider, только за 2018 год она заработала там 785 миллионов 400 тысяч рублей. СМИ не раз сообщали слухи о возможных любовных связях Кабаевой с президентом РФ Владимиром Путиным. На прошлой неделе политик Алексей Навальный выпустил расследование о «дворце Путина», в котором Кабаеву удалось впервые финансово связать с активами, которые, как утверждается в материале, фактически, но не формально принадлежат главе государства. Это расследование уже посмотрели более 90 миллионов раз.