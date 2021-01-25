"Гомосятина будет": Милонов не исключил запрет мужской художественной гимнастики

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов прокомментировал первый в России турнир по художественной гимнастике среди юношей, предупредив спортсменов, что им не стоит надевать купальники, иначе этому виду спорта может грозить запрет.

«У меня немного смешанные чувства: думаю, что у мужчин есть много других дел, которыми они могли бы заняться — приводит слова депутата Госдумы Sports.ru. — (...) Главное, чтобы не в купальниках выходили, а то это точно гомосятина будет. Тогда этот вид спорта нужно будет запретить, нечего мужчинам в женской одежде прыгать».

При этом он отметил, что если спортсмены будут выполнять обозначенные им условия, им ничего не грозит, потому что в целом никаких нареканий к художественной гимнастике у него нет, хотя сам он ей и не увлекается. Однако депутат советует присмотреться и к другим видам спорта, в которых «тоже нужна пластика, артистизм». К примеру, фигурной катание или бальные танцы.

«В общем, этот вид спорта имеет право на существование, если не будет выходить за рамки приличия», — заключил Милонов, не забыв, впрочем, добавить, что в США скоро мужики-трансгендеры в купальниках в поддержку BLM [движение за права цветного населения, — ред.] будут выступать».