Борцу с ковид-диссидентами: Губерниева наградили орденом Александра Невского

Комментатор выложил фотографию с наградой в своем телеграм-канале, подписав: «Служу России».

Дмитрий Губерниев сообщил, что орден ему вручил преседседатель ВТГРК Олег Добродеев. Кроме этого, у комментатора уже есть орден «За заслуги перед Отечеством» и Орден Дружбы.

Днем ранее президент России Владимир Путин наградил российских медработников за большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорилось в документе.

Орденоносный Губерниев // фото: Instagram

Во время первой волны коронавируса Губерниев жестко критиковал ковид-диссидентов и тех, кто невнимательно относится к режиму самоизоляции. Это спровоцировало заочную ссору комментатора с известной биатлонисткой Анфисой Резцовой.