Россияне смогут получить компенсацию за абонемент в спортзале

Депутаты рассмотрят поправки, которые предусматривают социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму кабмином 3 ноября, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя комитета по охране здоровья Николая Говорина.

Подобную инициативу предлагал разработать президент Владимир Путин в рамках реализации программы по популяризации здорового образа жизни среди населения.

К декабрю следующего года по поручению правительства Минздрав, ФОМС и Роспотребнадзор должны будут подготовить доклад о методах повышения ответственности граждан за свое здоровье. Отмечается, что для этого должна использоваться именно позитивная стимуляция.