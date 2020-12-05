Им кричали "г***о", они хлопали. ФНЛ уходит на перерыв со скандалом

Обозреватель Sobesednik.ru – о заключительном перед зимним перерывом матче 26-го тура ФНЛ 2020/21 «Торпедо» – «Велес» (0:1).

Как там в той фразе-то, которую приписывают то ли Высоцкому, то ли Бобу Марли, и которая разошлась на сотни вариаций мемов? «Ты можешь быть тысячу раз прав, но какой в это смысл, если твоя женщина плачет»? Так вот, ты можешь обфотографироваться на фоне победного табло. Обулыбаться и обаплодироваться орущим тебе анафему трибунам. Или даже обприслонять свои крючковатые конечности к своей бестолковой голове – дескать «А? Что?» – потому что если голова толковая, ты ее в такой ситуации должен потупить и пройти восвояси. Обтыкаться пальцами в эмблему своего недоклуба на груди. Но какой в этом смысл, если без странного судейства ты и твоя команда заслужила разве что нули? Это если еще нули – не они сами…

Или это, по-вашему, нормально, что главный судья, находившийся прямо рядом с игровым эпизодом сперва наградил игрока за фол желтой карточкой, а потом с чего-то взял и достал красную? Или что в напряженнейший момент матча, когда до конца даже добавленного времени оставалось меньше минуты, можно выкинуть на поле второй мяч, и стоять, смотреть на это, пальцем не пошевелив – от представителей ближайшей скамейки до находившихся рядом бокового и резервного судей? А когда в этой экстренной ситуации главному тренеру другой команды для экономии времени ничего не остается кроме как выбежать и выпнуть мяч с поля самому, удалять и его?

Вообще, нехорошие ощущения по поводу бригады появились быстро – уже когда судья в самом начале долго и, казалось, ни с того, ни с сего вдруг решил пообщаться с гигантским форвардом хозяев Амуром Калмыковым. Игрока опекали разными запрещенными способами, и он об этом сигнализировал, а человек в желтом этого не просто не замечал, а по-видимому, еще и объяснил, что не будет замечать дальше. И подтвердились вскоре, когда арбитр за «рабочий» контакт вытащил торпедовцу Редьковичу какое-то странное отложенное спустя минуту наказание. А удтвердились, когда Редьковичу сразу после начала второго тайма без раздумий вытащили вторую «желтую» – при его-то всего втором фоле за матч? Неужто та самая омерзительная, но постоянная для низших лиг история – чем громче в столкновении с соперником ты крикнешь и чем раньше и скорее схватишься за какую-нибудь свою часть тела, даже если сам нарушал правила, тем больше шансов, что оппонента накажут?

Но увы. Можно хоть обподаваться жалоб на идиотов со свистком и флажками, обвводиться VAR и обсмотреться им, а судей могут те самые «тысячу раз» признать виновными и оботстраняться, да хоть обрасстреляться – но какой в этом смысл, если результат любого, самого странного матча, не будет изменен?

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