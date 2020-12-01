Шуба, проигрыш Кадырову и неприличные жесты: История отношений Марадоны с Россией

Sobesednik.ru вспоминает несколько ярких эпизодов из истории поездок легендарного аргентинского футболиста в Россию.

Опоздал на рейс, но успел купить шубу

В 1990 году легендарный футболист, нападающий итальянского «Наполи» приехал играть против «Спартака» в 1/8 Кубка чемпионов. Правда, из-за веселого образа жизни нападающий опоздал на командный рейс и добирался в Москву на бизнес-джете. На поле в тот раз он себя почти не проявил, основное время закончилось со счетом 0:0. Зато многим запомнилось фото в подтрибунных помещениях – после матча Марадона появился в свежеприобретенной шубе.

Играл в футбол на крыше ЦУМа

Интервью с Марадоной в 1993 году должно было стать первым сюжетом для начинающего комментатора Виктора Гусева, но аргентинец подвел – не явился на жеребьевку ЧМ-1994 в Лас-Вегасе. Встретились они гораздо позже, уже в Москве.

С Гусевым // фото: личный архив Виктора Гусева

– Осенью 2010 года была благотворительная акция с участием Марадоны, – вспоминает Гусев. – За каждый забитый мяч в определенную часть ворот, установленных на крыше ЦУМа, производители часов платили ему определенную сумму, которую он сразу переводил на благотворительность. Пообщались. Марадона, как всегда в Москве, был в запарке от нескончаемых встреч, банкетов. Даже немного опоздал на акцию. Расстраивался, когда не мог попасть в девятку. Завелся, начал бить головой, жонглировать. Веселый, неугомонный...

По словам комментатора, Марадона всегда очень бурно отдыхал в Москве.

Проигрывал Кадырову

В 2011 году Марадона приехал в столицу Чечни на открытие 30-тысячного стадиона «Ахмат Арена». По плану мероприятия команда мировых звезд с участием Луиша Фигу, Франко Барези, Диего Марадоны и т.д. должна была сыграть со сборной Кавказа под предводительством Рамзана Кадырова. Победителями выставочного матча, конечно, оказались хозяева – 5:2.

Был звездой ЧМ-2018

Появление Марадоны на матчах ЧМ-2018 можно было заметить заранее. Сперва голос толпы из вип-гостей слегка затихал, потом становилось видно, что с дальнего края ее что-то вытесняет. Через секунду в зал врывалась целая армия охранников в черных костюмах, в центре которой быстро переступал ногами низкий полный человечек. Попытки остаться незаметным приводили к провалу – все головы сразу же поворачивались в одну сторону: Диего, Диего! Фотографии Марадоны, сделанные во время провальной игры сборной Аргентины, стали одними из самых узнаваемых на ЧМ-2018. Диего, стоя на трибуне, показывал в поле неприличные жесты обеими руками. Спустя 20 лет после окончания карьеры он оставался самым ярким футболистом своей сборной.

Марадона на матче Нигерия – Аргентина – еще в "официальном" статусе "легенды футбола" // фото: Александр Кулебякин / Global Look Press

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №46-2020 под заголовком «"Не обижаюсь на Марадону. Он все-таки сильно болел"».