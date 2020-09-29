Петерс Покровскис: Что творится в "Торпедо" и почему лучше не станет

Обозреватель Sobesednik.ru – о матче «Чертаново» и «Торпедо» (0:0) и блеклой игре недавнего претендента на выход в РПЛ.

После безликого поражения от «Нижнего Новгорода» (0:2) в минувшую среду, когда команда все 90 минут творила совершеннейшую безвольную дичь, казалось, что более яркого матча для иллюстрации текущего сезона не придумать. Оказалось, нулевая ничья с «нулевым» в этом году «Чертаново», сыгранная под конец сентября – еще ужаснее. И я не представляю, кто с торпедовской стороны всерьез ведется и поддакивает придуманному чертановцами (и только ими, потому что «черно-белым» не к лицу прилаживаться к такой ровне) лозунгу «дерби юга Москвы»... Но претендующая на выход или победу в каждом матче (или что там бормотал про свою внутреннюю установку на сезон главный тренер Сергей Игнашевич) обязана выносить такого псевдооппонента в одну калитку.

И даже затрудняюсь выделить то, что на текущий момент более показательно для базирования негативных выводов и более критично для исправления.

То ли сама игра – что железный защитник «Торпедо» Максим Шоркин получил две желтые уже к середине первого (!) тайма – и это за отрезок, прошедший почти без моментов у своих ворот. Что капитан и прежде безупречный плеймейкер Александр Рязанцев, призывавший после неудачного старта в начале сезона болельщиков сплотиться, теперь отдает как будто все больше и больше неточных передач с каждым матчем. Что в нападении вынужден играть защитник Андрей Лях. Это не говоря о том, что за всю встречу с соперником, обитающим нынче где-то в районе предпоследнего места, «Торпедо» было реально заметно один раз на первой минуте и еще пару — в коротком отрезке в том же первом тайме.

То ли отношение трибун – даже когда «Торпедо» безнадежно осело во Второй лиге, с трибун не лилось столько хейта, сколько полилось на команду сейчас. Да, игроков нередко ругали, но ругали незлобно, понимая, что выше головы те не прыгнут, а голова у них была, как бы сказать, невысоко. Среди тех, кто ругается сейчас, хватает, конечно, иных теоретиков, которые перемежают из одних и тех же уст фразы «Ярославль – это не выезд» и «Я год не ходил на стадион» – но в целом теперь обреченно матерятся даже завсегдатаи. И Игнашевич уже не идет общаться-мириться к фан-сектору, хотя сейчас наступает куда более острый и потому необходимый для этого момент...

То ли то, что из административного состава клуба вынуждены уходить последние бойцы старой гвардии, которым было реально неберазлично происходящее, – они попали под воплощение лозунга «чем больше нас, тем меньше их» и не выдержали внешнего давления.

После печально известного интервью владельца, миллиардера Романа Авдеева, клуб в сознании массы торпедовских болельщиков уже успел оформиться эдакой большой плюшевой игрушкой, которая закрывает собой определенные бизнес-интересы. Теперь же, словно с высокой молчаливой санкции, по всем параметрам обретает еще более четкие болотистые контуры. Контуры кого-то, кто в турнирном плане будет создавать вид и балансировать близ претензии на что-то серьезное, но никогда этот баланс не нарушая. Даже не потому, что надо обозначить эту претензию, чтобы минимизировать гнев трибун – просто другим, кто ниже, от сезона надо еще меньше.