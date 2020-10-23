Кокорин позавидовал Ефремову: футболист заявил, что его с Мамаевым судили жестче

Спортсмен сравнил два громких судебных процесса – свой и над Михаилом Ефремовым. Оба дела рассматривал один судья.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который год назад освободился из колонии по УДО, дал интервью YouTube-каналу PEOPLETALK TV. В беседе с ведущей Лаурой Джугелией футболист вспомнил подробности судебного процесса над ним и его коллегой Павлом Мамаевым. В какой-то момент Александр сравнил свой процесс с судом над Ефремовым, приговоренным Мосгорсудом к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, и высказал недоумение по поводу того, что артиста не заключили под стражу сразу же после смертельного ДТП в центре Москвы.

Напомним, что Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы из-за двух драк в кафе, произошедших 8 октября 2018 года. В одной из этих стычек пострадали глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, в другой – водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой, Виталий Соловчук.

Дело футболистов рассматривала судья Елена Абрамова – та самая, которой было доверено также дело Михаила Ефремова. По словам Кокорина, с первого дня он почувствовал к себе предвзятое отношение. А на заседании, во время которого был зачитан приговор, футболист и вовсе ощутил себя одним из опаснейших преступников в мире.

– Когда прокуратура зачитывала, в чем нас обвиняли, у меня было такое ощущение, что я устроил три теракта, взорвал полстраны, переубивал кучу народу, – вспомнил 29-летний Кокорин. – Думал, если мне за это обвинение хотя бы пять лет дадут, то я соглашусь. Там такой ужас был! Когда нам запросили полтора года, мы выдохнули.

Александр сделал акцент на том, что до вынесения приговора они с Павлом находились не под домашним арестом, как Ефремов, а под стражей.

– Хотел он этого или не хотел, но человек погиб, а его не берут под стражу, он сидит на домашнем аресте, – сказал спортсмен о Михаиле Ефремове. – Когда сравниваешь, чувствуешь несправедливость!

Кокорин рассказал о своем распорядке дня в СИЗО и колонии.

– Прогулка у нас была с 8 до 9 утра, – поделился бывший арестант. – Маленькие дворики такие ужасные! Тебя в них выводят, и ты час туда-сюда ходишь… Нам позволили ходить в зал, и мы много занимались спортом… Я поправился, потому что у меня была маленькая камера... и там есть такая услуга, как заказывать еду через интернет. Понятное дело, все (от болельщиков до семьи) переживали, чтобы мы хорошо кушали, и покупали нам еду.

Одним из любимых занятий футболиста за решеткой было отвечать на письма, которые ему приходили от неравнодушных людей. Как известно, это же занятие в СИЗО полюбил и Михаил Ефремов.

– За все время мне пришло около шести тысяч писем, – отметил футболист. – В Новый год мне сотрудник сказал, что на всю тюрьму столько поздравлений не пришло, сколько мне. Я все читал, в день отвечал на 300 писем, что занимало около четырех часов.