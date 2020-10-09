ЦСКА нашел будущего героя?

В первом домашнем матче Евролиги 2020/21 против «Маккаби» (76:72) зажег Майк Джеймс, но теневым героем стал Торнике Шенгелия.

Впервые за долгое время у столичной арены «Мегаспорт» после игры Евролиги не наблюдалось ни заторов из машин, ни перебегающих четырехполосную улицу авиаконструктора Микояна толп. Зафиксированные автоматикой три с половиной тысячи зрителей – мизер; в прежние годы даже на аутсайдров приходило больше народу. Но сейчас, увы, другие времена, времена жестких ограничений – и бог его знает, сколько теперь народу смогут попасть и придут, скажем, на «Реал» или «Фенербахче».

Хотя как сказать – жестких; помните, мой коллега писал про то, как обстоит дело с безопасностью на хоккее? Вот на Евролиге все по-настоящему строго. Ношение масок обязательно – журналисты даже бумагу на входе подписывают, что за снятую маску тебя могут лишить аккредитации и удалить с арены – так что я даже водичку пить на трибуне не решался. Причем ни хирургические, ни тем более тряпочные масочки не прокатят – строго ставший уже знаменитым респиратор KN 95. Главная же фишка сезона ждет в микс-зоне: один человек держит микрофон на двухметровом штативе, другой почти выкрикивает через респиратор вопросы игрокам и тренерам. Все остальные стоят еще дальше.

Впрочем, от игроков отделены не только журналисты – даже девушки-чирлидерши вынуждены теперь танцевать не на паркете, а там, где в обычное время были позиции для видеокамер. И совершенно удивительным было зрелище, когда на одном из таких мест девушек вдруг оказалось две — одна за одной. После такого и тому, что в перерывах между своими зажигательными танцами они надевали на лицо плексиглазовый щиток, не удивляешься. Ну и как само собой разумеющееся — когда мяч вылетел с площадки и попал к одному из секьюрити, снаряд тут же понесли к судейскому столику на полную дезинфекцию.

Однако игра быстро заставила забыть о неудобствах, а особое внимание приковал к себе новобранец ЦСКА Торнике Шенгелия, еще недавно отчаянно боровшийся с красно-синими за выход в Финал четырех Евролиги в составе «Басконии» и теперь геройствующий на благо российской команды. Все, конечно, будут справедливо превозносить Майка Джеймса, который в этот вечер настрелял 25 очков, причем почти все – во второй половине встречи, примерно по 10 в каждой четверти. Но Шенгелия показал себя крайне разнообразно – и под кольцом пространство зачищал, заработав в конце концов невероятные 12 подборов, и соперников сам продавливал, и передачами партнеров снабжал, и заслонами помогал, и в результате, конечно, фолить на себе заставлял. И Шенгелия, и Джеймс заработали на себе семь фолов каждый, но Торнике уже только за первую четверть вынудил соперников нахватать четыре — причем к моменту у «Маккаби» на всю команду было пять!

Ну и отдельно надо восхититься Уиллом Клайберна, который без передышки провел блестящую четвертую четверть – и две такие нужные «трешки» попал, и фолами израильтян награждал, и, собственно, все штрафные попал. И даже его смазанный данк, когда американец сам вырвал мяч у соперника, а затем, промчав всю площадку, сам же саданул им сверху аккурат в дужку, ничего не испортил.

Что ж, сейчас ЦСКА выглядит в игре достаточно ровно – даже лидерство команда Димитриса Итудиса отдала только один раз в середине четвертой четверти, и очень быстро, не приближаясь к критической временной зоне, вернула его. Конечно, сезон мало того что длинный, так еще и с учетом внешних событий непредсказуемый; но именно на такой неровной дистанции все обычно решают «рабочие лошадки» и «тихие герои» — а их в этом году у ЦСКА, кажется, побольше, чем в прошлые...