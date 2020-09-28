"Не звали": выпускница "Самбо-70" Алина Загитова не пришла на 50-летие школы

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в торжественной церемонии, посвященной 50-летию центра спорта «Самбо-70».

Медведева, которая является выпускницей школы, подняла российский флаг под звуки гимна страны, передает «Чемпионат». Отмечается, что она была единственной, кто принял участие в мероприятии.

По словам генерального директора «Самбо-70» Рената Лайшева, другая выпускница центра, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, не смогла приехать на церемонию из-за занятости. «Да, у нее съемки. Она занимается "Ледниковым периодом". Дай бог ей счастья», – пояснил он.

Сама Загитова между тем в своем Instagram сообщила, что не получала приглашения на мероприятие. «Меня не звали», – написала фигуристка, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Напомним, недавно стало известно о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе, которая была ее первым тренером. С мая 2018 года россиянка работала с канадцем Брайаном Орсером.