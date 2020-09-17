Тутберидзе о возвращении Медведевой: "Постараемся сделать максимальное"

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала возвращение в ее команду российской фигуристки Евгении Медведевой.

«Безусловно, мы постараемся сделать максимальное. Кто, как не мы?» – цитирует Тутберидзе Sport.ru. Тренер выразила уверенность в том, что 11,5 лет, которые Медведева работала под ее руководством, «не прошли бесследно».

По мнению Тутберидзе, 20-летняя фигуристка «психологически немного надломлена», также ей необходимо помочь обрести и физическую форму, «чтобы она могла демонстрировать свое катание и ощущала себя комфортнее».

Накануне, 16 сентября, Медведева официально объявила о решении вернуться к бывшей наставнице, с которой сотрудничала более 10 лет. В 2018 году фигуристка ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.