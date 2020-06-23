Заседание по делу погибшего в США боксера Дадашева перенесено из-за пандемии

Вдова российского боксера Максима Дадашева, Елизавета Апушкина, требует финансовую компенсацию за смерть ее супруга.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, размер выплаты должен определить суд. Ответчиком по иску выступает Атлетическая комиссия штата Мэриленд.

В настоящий момент судебное заседание по делу перенесено из-за пандемии коронавируса. Новая дата пока не сообщается.

Напомним, 28-летний Дадашев скончался в США 23 июля прошлого года. Причиной смерти боксера стали травмы, полученные в ходе боя против пуэрториканца Субриеля Матиаса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда спортсмена приняла решение остановить поединок. После боя россиянину стало плохо, он потерял сознание. В критическом состоянии Дадашева доставили в больницу, где он скончался спустя несколько дней.