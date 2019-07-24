Друзья Максима Дадашева рассказали об игнорировании им советов врачей

Скончавшийся 23 июля боксер Максим Дадашев игнорировал предостережения врачей об опасности занятий боксом.

Спортсмен скончался из-за остановки сердца. Россиянина доставили больницу после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Дадашеву была проведена операция, но через три дня 28-летний спортсмен умер.

Редакция газеты «Советский спорт» проанализировала ситуацию и сделала вывод, что сам спортсмен халатно относился к своему здоровью. За 12 лет до смертельного раунда боксер перенес тяжелую операцию. Врачи предупреждали, что удары по голове могут привести к летальному исходу. Об особенностях здоровья знали только близкие спортсмена.

По словам друга боксера Дениса Гольцова, жизненная ситуация вынудила Дадашева переехать в США. Нужно было зарабатывать деньги, а лучшее, что он умел делать — боксировать. Поэтому спортсмен рискнул вернуться на ринг.

В обзоре ситуации редакция оценивает поведение рефери, тренера, врачей и соперника Дадашева. По их видению, ни одна из сторон не проявила халатности или несоблюдения правил боя.