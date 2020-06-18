Писатель Сергей Минаев предложил посадить в тюрьму всех футболистов

В очередном обзоре событий недели на YouTube-канале писатель Сергей Минаев подробно остановился на впечатлениях Павла Мамаева после отсидки в тюрьме.

Sobesеdnik.ru писал ранее, что на канале «Матч» запущен многосерийный документальный фильм о женах футболистов. Первой героиней шоу стала Алана Мамаева, супруг которой также появился в проекте.

«Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку. Ты играешь не потому, что контракт, зарплата, а просто потому, что нравится», – сказал в интервью Павел Мамаев.

Сергей Минаев сделал вывод, что футболисты не умеют играть в футбол и играют плохо, потому что им не нравится это занятие. «Ну и получается, что надо всех на зону отправить, чтобы вернулось чувство детства. И отношения с женами опять же улучшились бы, и русский футбол бы расцвел. А чего, два года всего, а потом выиграем Чемпионат Европы, а может, даже мира», – размечтался комментатор.

По поводу ситуации в семье футболист отметил, что отношения с женой перешли на новый этап «после известных событий». На этом факте писатель также сделал акцент, поскольку непонятно, какие именно «известные события», улучшившие отношения с женой, произошли у него на зоне.

Напомним, что новостные выпуски острого на язык Сергея Минаева не раз оказывались в центре скандала. Последний раз писатель обидел Светлану Лободу, раскритиковав ее творчество. На эти оценки бурно обиделась продюсер звезды Нателла Крапивина, которую скандальный блогер Елена Миро подозревает в совсем не рабочих отношениях с Лободой.