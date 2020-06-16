"Светка счастлива": Миро "уличила" Лободу в связи с женщиной-продюсером

Скандальный блогер Елена Миро, которая с завидной регулярностью выдает оскорбительные посты в адрес российских и мировых звезд, решила присмотреться к фото певицы Светланы Лободы и лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Напомним, что мама двоих детей Светлана Лобода тщательно скрывает имя отца второй дочери, которую назвала Тильдой, ранее «засветившись» в компании рок-музыканта на полосах светской хроники. В этом блогер Миро видит вполне «жирные намеки».

Фотографии, выложенные автором поста, красочно намекают на то, что Тиллю никак не могут нравиться женщины, иначе он так активно не целовался бы с представителями мужского пола. Тогда как Светлана Лобода находится, со слов Миро, в нежных отношениях со своим продюсером.

«А теперь посмотрим на счастливую Светку Лободу в компании своей продюсерши. Ну, прям пацанка Земфира и томная Рената, не находите? Нет, специально я фотографию "с намёком" не подбирала. У Лободы и её продюсера все совместные фотки такие», – отметила Миро.