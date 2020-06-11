Алана Мамаева: Почему одних бьют, а других любят? Я всегда чувствовала себя выше других

12 июня телеканал Матч ТВ запускает многосерийный документальный фильм «Нефутбольные истории» о жизни жен футболистов в России. Авторами проекта выступили журналист Наталья Игнашевич (супруга футболиста Сергея Игнашевича) и писатель, сценарист Мария Павлович. Они поставили задачу показать диссонанс между реальным положением дел и стереотипом, сложившимся об их героинях в обществе.

Первым героем фильма станет Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, который оказался в эпицентре скандала в связи с дракой в центре Москвы. В интервью Алана расскажет в том числе, как семья пережила непростой период, пока расследовалось уголовное дело по факту драки.

Алана Мамаева: «Женщина сама выбирает то, какой она будет. В отношениях с мужчиной, на работе, или еще где-то… Она самостоятельно выбирает позицию: либо слабая, либо сильная. Почему одних бьют, а других любят и носят на руках? Я всегда чувствовала себя выше других. Умнее, красивее, сильнее. Меня еще в детстве пытались постоянно задевать, и я зарабатывала авторитет силой. Самоуверенность всегда мне помогала. Если ты идешь с короной на голове, окружающие смотрят и думают: а может она реально королева? И тебя начинают уважать. С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы. Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется».