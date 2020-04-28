Футболистов могут начать наказывать желтыми карточками за плевки во время игры

Международная федерация футбола хочет запретить игрокам плеваться на поле из-за опасности распространения COVID-19.

«Подобные действия негигиеничны и лишь способствуют распространению вируса», – цитирует Daily Mail председателя медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишеля Д'Хоге. По его словам, вероятнее всего, за плевок во время матча будут показывать желтую карточку.

Глава комитета также сообщил, что перспектива полностью доиграть нынешний сезон, прерванный из-за распространения коронавируса, пока остается крайне туманной.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ФИФА заявила о намерении перечислить около $150 млн национальным федерациям в качестве поддержки в период пандемии COVID-19.