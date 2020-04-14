Вице-президент ФИФА сомневается, что матчи получится возобновить до конца года

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что все матчи сборных могут быть отменены вплоть до конца 2020 года.

По его словам, наибольшая трудность заключается в организации перелетов между странами. «Вариант возобновить полноценную работу к сентябрю все еще в силе, но, учитывая нынешние расклады, я не думаю, что шансы высоки», — считает футбольный чиновник.

Монтальяни пояснил, что для организации «приоритетом остаются национальные лиги», передает CBC. Также он выразил сомнение, что первые матчи пройдут в присутствии зрителей.