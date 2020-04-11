Вице-губернатор Петербурга заверил в готовности города к ЧЕ по футболу

Власти Санкт-Петербурга не собираются отказываться от проведения Евро-2020, перенесенного на следующий год.

Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов. Так он прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что количество городов-организаторов европейского первенства может быть сокращено в связи с пандемией COVID-19.

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», – подчеркнул Кириллов. Он добавил, что соответствующее обращение было направлено губернатором Петербурга Александром Бегловым в адрес Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 30 марта.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Чемпионат Европы перенесен с лета 2020 года на период июнь-июль 2021-го. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В четверг, 9 апреля, издание Daily Mail написало, что число организаторов первенства может быть сокращено в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями.

В Санкт-Петербурге должны пройти три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов Евро. Российская сборная выступит в группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

В УЕФА сообщили, что консультации проводятся со всеми предполагаемыми хозяевами турнира. Окончательно расписание матчей пока не утверждено.