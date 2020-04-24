РФС получит от ФИФА полмиллиона долларов в качестве поддержки во время пандемии

Международная федерация футбола (ФИФА) выделит $150 млн на поддержку членов, испытывающих трудности из-за COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает ТАСС.

«Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и, будучи мировым руководящим органом, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с тяжелыми проблемами», – заявил президент организации Джанни Инфантино. По его словам, оказание «немедленной» материальной помощи членам-ассоциациям является первым шагом «далеко идущего плана финансовой помощи».

В ближайшее время ФИФА распределит приблизительно $150 миллионов между 211 национальными федерациями. Отмечается, что средства будут выделены в ближайшие дни. В число тех, кому будет оказана поддержка, входит и Российский футбольный союз.

Уточняется, что каждый член ассоциации получит $500 тысяч, а также все оставшиеся выплаты за 2019 и 2020 год.