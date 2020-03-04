Глава РУСАДА: скандалы из-за Родченкова реально достали всех в мире

В ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде в Лозанне адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой заявил, что подписи Григория Родчинкова в документах, на основании которых строится обвинение, могут быть подделкой.

Компания Group-IB, которая специализируется на раскрытии кибер-преступлений, заявила что вместо рукописной подписи в некоторых документах использовались сканы.

В МОК уже признали 7 из 9 подписей подозрительными.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус признался Sobesednik.ru, что тоже хотел бы увидеть эти подписи и понять, что произошло.

– Если будет доказан злой умысел, то это просто вопиюще, – говорит глава РУСАДА. – Такая практика на уровне международного спортивного антидопингового движения непозволительна и неприемлема. Вспомните недавний случай с легкоатлетом Данилой Лысенко, которого уличили в подделке медсправки. В мире все просто обалдели от этого.

Я знаю высокопоставленных чиновников в различных антидопинговых организациях и МОК. Это честные люди, и они считают подобные методы неприемлемыми. Так что надо разбираться. Давайте подождем. На сегодняшний день мало кто видел эти сканы и мог бы их сравнить. Я ещё не видел.

Новости о подделке подписей Родченкова были восприняты неоднозначно в том числе и в России. По словам адвоката Артема Пацева, который несколько лет защищает российских спортсменов в CAS, использование сканов подписей в антидопинговом документообороте – обычная практика.

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«Не только промежуточная переписка, но и сами решения антидопинговых органов чаще всего подписываются сканами подписей арбитров, потому что все они, как правило, живут в разных частях мира. Это нормальная практика», – цитирует Пацева «Чемпионат».

– Соглашусь с Пацевым, – продолжает Юрий Ганус. – Тут неоднозначная ситуация. Здесь действует упрощенная система подача документов. Форма не требует нотариальной заверки или чего-то ещё. Если человек заявит, что подпись принадлежит ему – она может считаться подтвержденной.

По словам руководителя Российского антидопингового агентства, все в мире хотят поскорей покончить со скандалами, которые возникают один за другим после заявления Григория Родченкова о существовании в России государственной допинговой программы и тянутся с 2016 года.

– На самом деле, в антидопинговом движении уже давно хотят забыть об этом нашем кейсе, – убежден Ганус. – Всех уже это реально достало. У них очень много других проблем в сфере допинга и спорта. Российское дело постоянно отвлекает внимание на протяжении длительного периода времени. Все устали от этого.