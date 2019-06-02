В ОКР надеются на поддержку МОК в свете допинг-скандала с Данилой Лысенко

Российская сторона комментирует публикации английской прессы о возможности отстранения сборной РФ от Олимпиады-2020.

По сообщению газеты Sunday Times, российский прыгун Данила Лысенко представил поддельные документы о болезни, что могло повлиять на результаты его допинг-тестов. В причастности к фальсификации якобы подозреваются и сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что опасения о возможном отстранении РФ от Олимпийских игр – 2020 в Токио преувеличены. «Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций», – цитирует Позднякова со ссылкой на Telegram-канал радио «Говорит Москва» «Лента.ру».

Между тем «Эхо Москвы» приводит цитату из выступления главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса. Он также считает, что ситуация не грозит полным отстранением РФ от Олимпиады, но подчеркивает, что значимость этого дела определяется в большей мере «вероятным участием администрации Всероссийской федерации легкой атлетики». По словам Гануса, если в руководстве ВФЛА действительно есть причастные к фальсификации, они сами должны незамедлительно подать в отставку.