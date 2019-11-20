Необъяснимый риск, близкий к провалу: Моуринью вместо Почеттино в "Тоттенхэме"

Лондонский «Тоттенхэм» стал автором одного из самых абсурдных решений в мире футбола в 2019 году: клуб уволил Маурисио Почеттино.

В начале мая этого года аргентинский наставник «Тоттенхэма» был одной из главных персон в спорте. Только что его «говном ты не был, но и до вершин не добрался» оформил выход в финал Лиги Чемпионов: для «Тоттенхэма», сидящего без трофеев уже 11 лет (победа в Кубке Лиги в 2008-м), достижение уникальное.

Но вместо эйфории и фраз про «закладывание фундамента для великого будущего» Маурисио был крайне логичен и рассудителен.

Маурисио Почеттино // Global Look Press

«Мы не можем жить так, как жили последние пять лет — на стороне восприятия и реальности. Мы многого достигли, возможно, мы прыгнули выше своей головы. Из-за наших амбиций и способа работы мы сейчас находимся в очень хорошем положении. Но что дальше? Я не могу догадаться, потому что это решение клуба. Что мы можем ожидать сейчас? Одним из вопросов на днях было "Разве глубина команды не в качестве нового стадиона?" Если мы начнем говорить об этом в следующем сезоне, в будущем ничего хорошего не произойдет. Восприятие и чувство не будут правильными», — наставник «шпор» намекнул на свой возможный уход и открыто заявил, что результаты «Тоттенхэма» удерживать и уж тем более улучшать без значительного усиления команды невозможно.

Но босс клуба Дэниел Леви, всегда слывший очень внимательным счетоводом, смог выжать из себя чуть больше сотни миллионов евро, большая часть которых ушла на одного Танги Ндомбеле.

Наиболее проблемной даже в том прекрасном (и везучем) «Тоттенхэме» Почеттино позицией были крайние защитники: Дэнни Роуз, будем откровенны, не тянет уровень топ-3 АПЛ и финальных стадий Лиги Чемпионов, а Киран Триппьер, прекрасный атакующий защитник, имеет слабости в оборонительной игре. Что с этим делает хозяин клуба? Численно ослабляет фланги обороны, продавая Триппьера в «Атлетико».

Не пытаюсь сказать, что сомнительного качества края защиты похоронили карьеру Почеттино в «Тоттенхэме», просто ситуация показательна. Особенно после прямого заявления тренера о необходимости качественного усиления состава.

Дэниел Леви // Global Look Press

Весь прошлый сезон, такой прекрасный для «шпор», Почеттино выжимал из своего состава все соки. Регулярно случались травмы лидеров, но «Тоттенхэм» по качеству игры и по результатам был первой командой Англии после «Сити» и «Ливерпуля».

Изнурительный поход в Лиге Чемпионов сказался на концовке сезона в АПЛ: «шпоры» уступили третью строчку «Челси», зато смогли добраться до финала ЛЧ. А что было в этом сезоне, мы видели.

Очевидно, что заявления, подобные словам Почеттино, не говорят об идиллии во взаимоотношениях между тренером и боссом. Мы можем только догадываться и почитывать британские СМИ, пытаясь представить ситуацию на севере Лондона.

В пользу версии разлада между Леви и Почеттино говорит то, в какой момент произошло увольнение. Казалось бы, твоя команда провела неудачный матч (ничья с «Шеффилдом»), ты хочешь уволить тренера —увольняй, в чем проблема? Но ты ждешь до конца международной паузы, производишь замену за несколько дней до ближайшего матча. В чем смысл? Или это случилось из-за переговоров с Моуринью, который был назначен почти сразу же после отставки Почеттино?

Дэниел Леви и Маурисио Почеттино // Global Look Press

Главные слова, которыми можно описать ситуацию в «Тоттенхэме» в последние годы, — разум и логика. Довольно состоятельная и именитая команда из АПЛ имеет все возможности для «разгульного» образа жизни, может совершать дорогие и громкие трансферы. Но скупой (и в хорошем, и в плохом смыслах) Леви всегда предпочитал вести дела сдержанно. Благодаря его решениям «Тоттенхэм» стал одной из лучших команд Европы. Достаточно посмотреть на трансферные стоимости лидеров команды и сравнить с цифрами на момент прихода в команду: Харри Кейн (3 миллиона евро/150 миллиона евро), Хен Мын Сон (16 миллионов евро/80 миллионов евро), Кристиан Эриксен (18 миллионов евро/100 миллионов евро), Деле Алли (2 миллиона евро/100 миллионов евро).

Удивительно, что самый успешный этап в новейшей истории клуба пришелся на момент, когда хозяева вообще не покупали новых игроков: с зимы 2018-го по лето 2019-го «шпоры» не совершили ни единой покупки.

Сами подумайте: ты вел скромный для большого клуба образ жизни, тренер выжал из команды буквально все, на что она способна, и справедливо требует качественного усиления. Но ты не выполняешь просьбу тренера в полной мере, не проводишь обновление (Роуз и Эриксен открыто заявляли о желании покинуть «Тоттенхэм»), позволяешь кризису случиться, после чего увольняешь тренера, при котором команда стала топ-командой. И приглашаешь специалиста, последний успех которого датирован 2015 годом (прости, Жозе, но Кубок Лиги и Лига Европы не считаются).

Жозе Моуринью сейчас является одним из самых наглядных примеров беспощадности жизни. Когда-то португалец был дерзким новатором, вызывающих недоумение и беспомощность у коллег-оппонентов. Сейчас же он сам, если не были сделаны соответствующие выводы, устарел. Его второй «Челси» слишком сильно рассчитывал на индивидуальные качества атакующих лидеров и надежность обороны. В сезоне 2015/16 два «слона» Моуринью пали: «Челси» пропустил больше 50 мячей в 38 матчах АПЛ, а дуэт Коста — Азар на двоих забил 16 мячей.

Казалось бы, жизнь предоставила Жозе второй шанс: «Манчестер Юнайтед» готов был тратить гораздо больше денег и делал это, но результат был плачевен: два второстепенных трофея в дебютный сезон, и все. И все тот же игровой рисунок: позиционная атака всегда считалась слабостью футбола Моуринью, но к этой проблеме добавилась кошмарная защита. В сезоне 2017/18 только невероятный уровень игры Давида Де Хеа позволил МЮ пропустить лишь 28 голов: согласно метрике xG (ожидаемые голы), «Юнайтед» в том сезоне должен был пропустить 44 мяча.

«Красные дьяволы» тогда заняли второе место. После рекордного «Сити» это достижение казалось крутым. Но по метрике xPTS (ожидаемые очки) «Юнайтед» набрал на 19 очков больше «заслуженного». Для примера, занявший пятое место «Челси» имел лучший xPTS.

Но в сезоне 2018/19 Де Хеа перестал тащить, а оборона не перестала привозить. И Жозе заслуженно уволили. Уволили за то, что ничего, кроме автобуса, на матчи с «топами» он придумать не может.

Сейчас Моуринью ждет, вероятно, последний шанс спасти карьеру. Летом португалец дал откровенное интервью, в котором, едва сдерживая слезы, говорил о желании вернуться к работе. Фанатам «Тоттенхэма» остается надеяться, что желание работать перебьет гонор Жозе, очевидно мешавший ему подстраиваться под время.

А Почеттино нужно сказать спасибо за работу. Благодаря этому аргентинцу в Европе есть топ-клуб, который появился не благодаря миллиардным трансферным кампаниям.